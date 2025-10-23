Se connecter  
WhatsApp introduit la mention @everyone, mais pas pour... tout le monde !
Publié le: 23/10/2025 @ 18:52:06: Par Nic007 Dans "Social"
SocialWhatsApp continue de travailler pour rendre les discussions de groupe plus dynamiques et organisées. La dernière mise à jour bêta pour Android (version 2.25.31.9) apporte une nouvelle fonctionnalité qui stimulera les discussions : la possibilité de mentionner tous les membres d'un groupe simultanément. Une fonctionnalité simple mais potentiellement révolutionnaire pour gérer les conversations chargées. Au lieu de mentionner chaque membre d'un groupe individuellement, saisissez simplement @tous dans une conversation pour envoyer une notification à chaque membre, sans avoir à mentionner chaque participant individuellement. C'est un moyen rapide de s'assurer que tout le monde voit un message important , surtout dans les groupes où les messages peuvent s'accumuler rapidement. La nouvelle fonctionnalité n'est actuellement disponible que pour les utilisateurs inscrits au programme bêta d'Android , mais sera progressivement étendue au cours des prochaines semaines.

WhatsApp a décidé d'introduire des règles différentes selon la taille du groupe . Dans les groupes de moins de 32 participants, chacun pourra utiliser librement la commande @all . Cette fonctionnalité vise à encourager la collaboration dans des contextes tels que les discussions familiales, les groupes d'amis ou les petites équipes de travail. Dans les groupes plus grands, cependant, la fonction sera réservée uniquement aux administrateurs , clairement pour éviter une vague de notifications indésirables et maintenir l'ordre dans les communautés comptant des dizaines ou des centaines de membres. De cette manière, WhatsApp recherche un équilibre entre liberté de communication et modération , garantissant que les mentions globales restent un outil utile et non une source de chaos incontrôlable .

Parallèlement à la mention @everyone , WhatsApp introduit également un nouveau niveau de personnalisation des notifications . Les utilisateurs pourront décider de recevoir ou non des notifications liées à ces mentions globales, que le groupe soit désactivé ou non. Ceux qui préfèrent une conversation discrète peuvent désactiver complètement les notifications de @everyone afin d'éviter les interruptions indésirables. À l'inverse, ceux qui souhaitent rester informés peuvent les laisser activées pour ne manquer aucune communication importante. Tout se gère depuis le panneau des paramètres du groupe , où une option dédiée aux mentions globales apparaît désormais. En théorie, tout semble être en place pour que cette nouvelle fonctionnalité ne soit pas utilisée à mauvais escient , mais nous ne saurons que dans quelques temps si elle arrivera également dans la version stable.
