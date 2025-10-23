ChatGPT quitte WhatsApp, mais nous avons 3 mois pour sauvegarder nos discussions

Publié le: 23/10/2025 @ 18:51:12: Par Nic007 Dans "Programmation"
Peu de temps après avoir annoncé Atlas , son premier navigateur, OpenAI a publié une autre déclaration, mais cette fois pour annoncer des nouvelles moins bienvenues : ChatGPT quittera WhatsApp au début de l'année prochaine, mais pas volontairement. Petit pas en arrière : le compte officiel ChatGPT est disponible sur WhatsApp depuis Noël dernier , et au fil du temps, il a également acquis de nouvelles fonctionnalités, telles que la recherche et la génération d'images , atteignant une base d'utilisateurs de plus de 50 millions . Malheureusement, en raison d'un changement dans les politiques de WhatsApp , ChatGPT ne sera plus disponible sur l'application de messagerie après le 15 janvier 2026 . Bien entendu, OpenAI rassure les utilisateurs, les invitant à poursuivre leurs conversations sur iOS, Android, le web et le dernier arrivé Atlas (pour l'instant uniquement sur MacOS).
Pour ce faire, nous devons connecter notre compte ChatGPT à WhatsApp . Ouvrez simplement ChatGPT sur WhatsApp et saisissez « Lier mon WhatsApp à ChatGPT ». Le chatbot vous fournira un lien à cliquer, et c'est tout. ChatGPT continuera à fonctionner sur WhatsApp jusqu'à cette date, mais les chats ne seront pas automatiquement exportés, car il s'agit d'une fonctionnalité que l'application ne prend pas en charge. Étant donné l'importance accordée par Meta à Meta AI , les utilisateurs de WhatsApp ne seront certainement pas privés d'un assistant IA ; il est même fort possible qu'ils aient contribué à ce départ. Nous ne mentirions pas si nous disions que nous ne nous y attendions pas, tout comme nous ne pensons pas que ce sera une perte importante pour de nombreux utilisateurs. Quoi qu'il en soit, il reste environ trois mois pour se préparer au 15 janvier.
