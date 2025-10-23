Intel parviendra-t-il à regagner la confiance des joueurs ? Le nouveau modèle est porteur d'espoir.

Il semble qu'Intel n'ait pas encore dit son dernier mot concernant ses processeurs Arrow Lake-S, comme le laissaient entendre de précédentes fuites. Un nouveau modèle, le Core Ultra 7 270K Plus, est apparu dans la base de données Geekbench, une version améliorée du célèbre Core Ultra 7 265K. Selon Geekbench, le nouveau processeur a obtenu 22 206 points au test multicœur et 3 205 points au test monothread. Ce résultat est supérieur d'environ 10 % aux résultats standards obtenus par le Core Ultra 7 265K lors des mêmes tests. Les spécifications du processeur indiquent 24 cœurs (8 P performants + 16 E efficaces) et 24 threads. La fréquence d'horloge maximale est de 5,5 GHz, ce qui suggère un léger overclocking par rapport à son prédécesseur. Le processeur a été testé sur un système Lenovo équipé de 48 Go de mémoire DDR5 cadencée à 7 182 MT/s et d'une carte graphique RTX 5090D. Cela suggère que le modèle 270K Plus pourrait être une édition OEM, destinée exclusivement aux fabricants d'ordinateurs, et qu'il pourrait ne pas être commercialisé.
L'un des éléments les plus intéressants est la prise en charge de la mémoire DDR5, plus rapide. La génération actuelle de processeurs Arrow Lake prend officiellement en charge des modules atteignant 6 400 MT/s. Le résultat de 7 182 MT/s pourrait donc indiquer qu'Intel prépare une nouvelle gamme de processeurs sous la forme d'Arrow Lake Refresh. Il s'agirait d'une étape logique après le succès mitigé de la série Core Ultra 200S, lancée en octobre 2024 comme première architecture Intel grand public basée sur des chipsets (du moins pour les ordinateurs de bureau). Malgré des annonces ambitieuses, ces processeurs n'ont pas rencontré un franc succès, et de nombreux utilisateurs ont continué à privilégier les modèles Raptor Lake, pourtant éprouvés ( bien que ces derniers présentent des inconvénients ).
Après une période financière difficile et la pression croissante d'AMD, Intel a besoin d'un coup de pouce majeur sur le segment des ordinateurs de bureau. Le nouveau Core Ultra 7 270K Plus pourrait être la solution idéale pour raviver l'intérêt pour la plateforme Arrow Lake avant que l'entreprise ne se concentre pleinement sur la prochaine génération. Si les fuites se confirment, ce processeur offrira non seulement des fréquences d'horloge plus élevées, mais aussi une meilleure prise en charge de la mémoire et potentiellement une efficacité énergétique optimisée. Intel n'a pas encore confirmé l'existence de ce modèle. Cependant, sa présence dans la base de données Geekbench, combinée au fait que le test a été réalisé sur un système Lenovo pré-assemblé, suggère que le lancement pourrait être plus proche que prévu. Le Core Ultra 7 270K Plus contribuera-t-il à améliorer la réputation d'Arrow Lake et à accroître l'intérêt des clients ? Nous le saurons bientôt.
