L'Apple Vision Pro ne peut pas être échangé

Le casque de réalité mixte Apple Vision Pro de première génération a laissé une impression mitigée auprès des acheteurs : son prix était d'environ 3 500 $, mais ses fonctionnalités étaient très limitées, ce qui en faisait un mauvais rapport qualité-prix pour la plupart des consommateurs. Il semble aujourd'hui qu'Apple lui-même ne soit pas très favorable à ces casques. Lors de l'annonce du lancement de nouveaux appareils – l'iPad Pro avec processeur M5 et le MacBook Pro 14 pouces –, l'entreprise a précisé dans une note : « L'Apple Vision Pro n'est pas éligible à la reprise. Les clients peuvent reprendre un appareil éligible et utiliser la valeur estimée pour un nouvel appareil ou une carte cadeau Apple. » Cette décision paraît étrange. Si l'entreprise souhaite réellement développer l'écosystème Vision Pro, il serait plus logique de fixer un prix minimum, permettant aux propriétaires d'espérer un remboursement partiel par échange. Le refus d'Apple d'accepter les anciens modèles Vision Pro est probablement lié à un changement d'orientation stratégique de l'entreprise : une réorientation vers le développement de lunettes connectées avec intelligence artificielle. Selon des sources internes, l'entreprise vise à proposer un produit grand public capable de concurrencer les géants du marché, plutôt que de développer de nouveaux casques. Par conséquent, si ces informations sont exactes, l'entreprise se concentrerait sur des lunettes connectées avec prise en charge de l'IA, caméras, microphones et haut-parleurs intégrés.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité