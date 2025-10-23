Se connecter  
Test Afterdream (PS5) - Un jeu d'aventure d'horreur 2D entre réalité et rêve
Publié le: 23/10/2025 @ 15:45:07: Par Nic007
Jeux VidéosAfterdream est un jeu d'aventure d'horreur en pixel art 2D. Le jeu s'articule autour de la dualité entre réalité et rêve, nous laissant souvent perplexes quant à la réalité de ce que nous voyons et vivons. Notre héroïne est une jeune femme qui a récemment perdu son père. Leur proximité récente, combinée à son absence lors des derniers instants de son père, la hante. Le jeu commence avec la protagoniste consultant un psychiatre à qui elle décrit un rêve étrange. Un rêve qui la perturbe et lui paraît très vivant… Ainsi, tout au long du jeu, nous suivrons ce rêve, entrecoupé de conversations entre la femme et le psychiatre. Dans l'ensemble, l'histoire est bien écrite et captivante. Elle aborde le surnaturel, l'existence de l'au-delà et des fantômes, tout en intégrant des éléments de la vie réelle grâce à la relation problématique de l'héroïne avec son père. Nous verrons principalement l'impact psychologique des choix qu'elle a faits toutes ces années, ses regrets, etc. Le jeu propose un nombre respectable de dialogues, assurément bien écrits. Un bon travail a également été réalisé sur les personnages que nous rencontrerons, dont le nombre est satisfaisant et les personnalités variées. Comme nous l'avons dit, Afterdream peut être classé dans l'horreur psychologique, mais il se concentre principalement sur la première. L'aspect horreur pure n'est pas si intense, sans gore, monstres ni sursauts de peur. En revanche, l'atmosphère est intense et très réussie. Le décor onirique dégage toujours une sensation de détachement, certes hantée, mais aussi un lien indéterminé avec la réalité, et le joueur ressent un malaise sous-jacent. Cela se traduit par un contact avec le surnaturel, des environnements constamment perturbants et certaines scènes spécifiques aux teintes psychédéliques. Plus précisément, le jeu évoque un mélange de l'atmosphère freudienne de Twin Peaks et de celle des premiers Silent Hill et Resident Evil , mais sans les monstres, comme nous l'avons dit. Afterdream, à tous égards, y compris son intrigue, est une déclaration d'amour au survival horror à l'ancienne. Nous évoluons en deux dimensions dans un manoir, ouvrant des portes menant à d'autres couloirs et résolvant des énigmes simples, mais logiques et astucieuses, pour progresser. Le jeu n'est pas ouvert, mais comprend de petits niveaux qui se terminent lorsque l'histoire revient au cabinet du psychiatre. Ainsi, à tout moment, nous pouvons explorer un espace relativement restreint, ce qui facilite la résolution des énigmes.
