Un gain de puissance considérable pour la ROG Xbox Ally : Passez simplement de Windows à Linux.

La console ROG Xbox Ally, créée par Microsoft et Asus pour répondre à la popularité croissante des consoles de jeu portables, a un héros inattendu. Il s'avère que l'appareil fonctionne plus rapidement et de manière plus stable non pas sous Windows, mais sous Linux. Un YouTubeur a décidé de tester les performances de la ROG Xbox Ally après avoir installé la distribution Bazzite. Ce système basé sur Linux est spécialement conçu pour les appareils mobiles et les jeux. Son apparence est similaire à celle de SteamOS et son lanceur principal est le mode Big Picture. Cependant, son avantage réside dans la possibilité de régler précisément les paramètres d'alimentation et les profils de performances. Dans les jeux Kingdom Come: Deliverance 2 et Hogwarts Legacy, les résultats étaient sans équivoque. Dans le premier cas, Linux a atteint en moyenne 32 % d'images par seconde de plus que Windows, tandis que dans le second, il a maintenu une fréquence d'images plus stable. À 17 W, Bazzite a généré 62 images par seconde, contre seulement 47 pour le système de Microsoft. Avec des profils de consommation plus faibles, les différences se sont atténuées, mais la stabilité de l'image a continué de favoriser Linux.
Cyber Dopamine a constaté que les fréquences d'images restaient stables sous Linux, tandis que sous Windows, elles pouvaient fluctuer puis chuter brutalement. L'utilisateur a décrit cet effet sous Linux comme un « graphique FPS parfaitement plat ». Un autre avantage était le temps de réponse de l'appareil après le réveil. La ROG Xbox Ally sous Bazzite se réveille instantanément, à l'instar de Steam Deck. Sous Windows, le processus peut prendre jusqu'à plusieurs dizaines de secondes, pendant lesquelles l'appareil est lent et les ventilateurs restent temporairement éteints. Les tests de Cybera ont été menés en parallèle avec ceux de l'équipe de développement de Bazzite. Un développeur, connu sous le pseudonyme d'Antheus, a corrigé les bugs découverts lors des tests en mettant à jour le code en temps réel. De nouvelles versions du système ont été mises à disposition des utilisateurs en temps réel, démontrant la flexibilité et la rapidité de développement de ce projet open source. Cette méthode de travail diffère de l'approche de Microsoft, qui publie des correctifs Windows périodiquement et avec un certain décalage. Selon le YouTubeur, la collaboration avec les développeurs Linux s'apparentait davantage à un laboratoire partagé qu'à un test du produit final.
Cyber a souligné que l'utilisation de Linux sur la ROG Xbox Ally n'empêche pas le retour à Windows. Les utilisateurs peuvent redémarrer le système à tout moment et changer d'environnement. Concrètement, cela signifie utiliser Bazzite pour la plupart des jeux et revenir à Windows pour les titres nécessitant une protection anti-triche, comme Battlefield 6.
