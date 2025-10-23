Elon Musk veut une armée de robots. Il lui faut juste mille milliards de dollars.

Publié le: 23/10/2025 @ 14:17:50: Par Nic007 Dans "Programmation"
Elon Musk a une fois de plus prouvé que ses conférences téléphoniques avec les investisseurs étaient tout sauf des discours de PDG classiques. Lors d'une conférence téléphonique avec les actionnaires de Tesla, qui voteront bientôt sur sa rémunération de mille milliards de dollars, le milliardaire a affirmé avoir besoin de cet argent pour contrôler une « armée de robots ». Lors de la conférence téléphonique de Tesla pour le troisième trimestre 2025, Musk a été interrogé sur l'avancement du robot humanoïde Optimus. Au lieu d'aborder les défis technologiques du projet, il a plutôt réfléchi à sa propre position au sein de l'entreprise. Il s'est demandé à voix haute s'il allait « se faire virer » après avoir « construit une armée massive de robots ». Il s'est ensuite corrigé, expliquant qu'il ne parlait pas de « contrôle », mais plutôt d'« influence forte » sur leur utilisation. Il s'agit d'un autre exemple d'une série de moments où Musk a publiquement lié le développement de l'intelligence artificielle à son propre sentiment de sécurité et de pouvoir. Depuis des mois, il affirme se sentir mal à l'aise de ne pas avoir suffisamment de contrôle sur Tesla, notamment dans le cadre de ses travaux sur l'IA. Parallèlement, il a fondé une entreprise concurrente, xAI, ce qui soulève des questions de conflits d'intérêts.
Le plan de rémunération d'Elon Musk est l'un des plus controversés de l'histoire des marchés financiers. Sa valeur est estimée à 1 000 milliards de dollars, soit l'équivalent du chiffre d'affaires de Tesla sur plusieurs années. Ses partisans affirment qu'Elon Musk mérite des actions supplémentaires pour maintenir sa motivation et son contrôle sur l'orientation du développement de l'intelligence artificielle. Ses détracteurs, en revanche, estiment qu'il s'agit d'une dangereuse concentration de pouvoir entre les mains d'un seul individu, cumulant déjà les fonctions de PDG, de propriétaire d'une entreprise d'IA concurrente et de propriétaire de la plateforme X. Elon Musk a ouvertement déclaré que sa participation actuelle dans Tesla – environ 13 % – était trop faible. Il estime qu'une participation de seulement 25 % lui permettrait d'exercer une « influence confortable » sur le développement de l'entreprise. Il explique que ce n'est pas une question d'argent, mais de contrôle sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et des robots Optimus de Tesla.
Le robot Optimus est une machine humanoïde dévoilée par Tesla en 2022. À l'époque, de nombreuses démonstrations ont révélé qu'il était télécommandé, et le projet lui-même relevait davantage du concept que de la réalisation. Cependant, des images récentes montrent des mouvements de plus en plus précis, témoignant des progrès de son fonctionnement autonome. Elon Musk a affirmé à plusieurs reprises que Tesla serait capable de produire des millions de robots de ce type à l'avenir et de les intégrer à la vie quotidienne. Lors de la conférence, le milliardaire a laissé entendre sa crainte de perdre son influence sur les décisions relatives au développement des robots. Ses propos sonnaient comme un manifeste : « Si je construis une immense armée de robots, puis-je être expulsé ? » Il a tenté de neutraliser ses propos au milieu d'une phrase, mais son ton ne laissait aucun doute : il considérait le projet Optimus comme un outil de pouvoir, et pas seulement comme une innovation technologique.
Les déclarations d'Elon Musk surviennent à un moment difficile pour lui. Les ventes de Tesla ont chuté de 40 % au cours de ce qui était censé être un trimestre record, et les investisseurs critiquent de plus en plus son engagement politique et idéologique. Son comportement public, allant de son soutien aux mouvements d'extrême droite à ses propos racistes, a terni la réputation de Tesla sur de nombreux marchés, notamment en Allemagne et en Australie. Malgré cela, Musk n'a aucune intention de renoncer à sa rhétorique agressive. Lors de la même conférence téléphonique, il a qualifié les analystes d'ISS et de Glass Lewis – des organismes de conseil aux actionnaires – de « terroristes d'entreprise ». Ils avaient en effet recommandé de voter contre sa participation d'un milliard de dollars. Selon Musk, ces institutions « n'ont aucune idée de l'avenir de l'entreprise » et agissent au détriment des actionnaires.
Les relations entre Musk et les investisseurs de Tesla sont un bras de fer depuis des mois. Nombre d'actionnaires estiment que son charisme et sa capacité à élaborer des discours qui font grimper le cours de l'action ne compensent plus les risques liés à son comportement. Certains investisseurs perçoivent Musk comme un homme imprévisible : un homme qui annonce une révolution robotique en une phrase et qualifie ses propres conseillers de terroristes dans la phrase suivante. Quoi qu'il en soit, le vote sur sa rémunération aura lieu en novembre et pourrait déterminer l'avenir d'Elon Musk et de Tesla. S'il obtient l'approbation des actionnaires, il deviendra l'une des entités les plus puissantes de l'histoire des entreprises, un homme exerçant un contrôle quasi total sur le premier constructeur mondial de voitures électriques et sur une armée de robots humanoïdes encore à naître.
