Catastrophe post-mise à jour : Windows 11 se bloque et bloque les utilisateurs

Les récentes mises à jour de Windows 11 ont entraîné un dysfonctionnement du mécanisme d'identification des utilisateurs. De ce fait, certains utilisateurs ne peuvent pas se connecter à leur ordinateur et le système affiche des erreurs d'authentification. L'entreprise a reconnu l'erreur et annoncé travailler à sa résolution. Selon Bleeping Computer, le problème de connexion touche principalement les ordinateurs de bureau et portables exécutant Windows 11 builds 24H2 et 25H2. Les utilisateurs décrivent des erreurs lors de la connexion, ainsi que des messages d'erreur d'identification, même si les mots de passe saisis sont corrects. Dans certains cas, le système permet à l'utilisateur d'accéder à son ordinateur après plusieurs tentatives, mais pour beaucoup, il reste totalement inaccessible. Microsoft a officiellement confirmé que les dernières mises à jour système étaient en cause. La vulnérabilité affecte le fonctionnement des identifiants de sécurité (SID), des codes uniques attribués à chaque compte utilisateur Windows. Ces codes permettent de contrôler les accès et les autorisations. Leur duplication provoque des erreurs dans les mécanismes Kerberos et NTLM, empêchant une vérification d'identité correcte.
Les données fournies par Microsoft indiquent que le problème affecte les ordinateurs exécutant les nouvelles versions de Windows 11, ainsi que la version serveur de Windows Server 2025. Cette vulnérabilité peut entraîner la perte d'accès aux réseaux d'entreprise, aux postes de travail distants et aux ressources locales. Dans les environnements de bureau, les conséquences sont particulièrement graves, bloquant le travail d'équipes entières. Des rapports d'utilisateurs indiquent également que certains systèmes signalent à tort un problème de mot de passe, bien que correct. De ce fait, certains propriétaires d'ordinateurs ont perdu l'accès à leurs données. Bien que Microsoft assure qu'un correctif est en cours de développement, des utilisateurs soulignent que des problèmes similaires se sont déjà produits après des mises à jour de sécurité. L'entreprise a d'abord tenté d'accuser les utilisateurs, suggérant que les SID dupliqués pourraient être le résultat d'un clonage incorrect du système à l'aide d'outils non autorisés. Cependant, dans un communiqué final, Microsoft a admis que le problème résultait d'un bug dans les mises à jour et non d'une action de l'utilisateur. Il s'agit d'un autre cas où les mises à jour de Windows 11, au lieu d'améliorer la stabilité du système, provoquent de nouveaux plantages. Ces derniers mois, les utilisateurs se sont plaints, entre autres, d'erreurs dans le menu de récupération et de problèmes d'hôte local.
Microsoft a annoncé travailler sur une solution et prévoir de publier un correctif lors du prochain cycle de mises à jour. Pour l'instant, il est recommandé aux utilisateurs de conserver les versions antérieures du système ou d'attendre l'installation des dernières mises à jour. Cependant, pour beaucoup, il s'agit d'un autre signe avant-coureur du risque d'instabilité du système lié aux mises à jour automatiques de Windows 11.
