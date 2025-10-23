Microsoft a publié une mise à jour qui corrige un problème avec la fonctionnalité du clavier et de la souris dans le mode de réparation de Windows 11.

Microsoft a publié une mise à jour pour Windows 11 qui corrige un problème avec les claviers et les souris connectés via des ports USB fonctionnant en mode de réparation du système. Ce problème est apparu après l'installation du correctif KB5066835 et a conduit au non-fonctionnement du clavier et de la souris en mode Windows Recovery Environment (WinRE), ce qui a de facto empêché la réparation de Windows 11. Pour résoudre ce problème, Microsoft a publié le correctif KB5070773 pour Windows 11 24H2 et versions ultérieures. Cette mise à jour a rétabli la fonctionnalité des périphériques connectés par USB dans WinRE. Microsoft affirme que le matériel fonctionne désormais correctement en mode réparation et dans un environnement Windows normal. Windows Recovery Environment (WinRE) est un mode de réparation spécial qui permet aux utilisateurs de réparer leur système lorsque le processus de démarrage standard échoue. Il s’agissait d’un problème grave, il est donc heureux que Microsoft ait pris des mesures rapides pour le résoudre.
Plus d'actualités dans cette catégorie
20-10La mise à jour de Windows 11 perturbe la souris et le clavier. La réparation système ne fonctionne pas.
17-10La mise à jour de Windows 11 paralyse même les experts. Microsoft a brisé une fonctionnalité majeure.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité