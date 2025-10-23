Les prix des processeurs Intel Raptor Lake ont augmenté de 10 à 20 %.

En raison d'une demande plus faible que prévu pour les derniers processeurs Intel, les utilisateurs optent de plus en plus pour les processeurs Raptor Lake, éprouvés, ce qui, selon des sources internes, a déjà entraîné une hausse de leurs prix. Malgré leurs capacités d'IA et leur efficacité énergétique accrues, les nouveaux processeurs Lunar Lake ne sont pas devenus le choix de la plupart des acheteurs. Intel lui-même admet que l'intérêt pour ces processeurs reste en deçà des attentes et, plusieurs mois après leur sortie, la situation ne s'est pas améliorée. L'augmentation des livraisons de PC aux deuxième et troisième trimestres est principalement due non pas à la popularité des nouvelles puces, mais à la suppression progressive de Windows 10 et à la migration des utilisateurs vers Windows 11, notamment hors d'Amérique du Nord.
Si la promotion des « PC IA » a certainement contribué aux ventes, comme le souligne DigiTimes, plusieurs facteurs ont ralenti l'adoption des nouvelles générations de processeurs Arrow Lake et Lunar Lake. Par conséquent, face à la forte demande pour les modèles de génération précédente, l'entreprise a décidé d'augmenter les prix, réalisant ainsi un léger bénéfice. Selon certaines sources, la hausse de prix des processeurs Raptor Lake et Raptor Lake Refresh est en moyenne d'environ 10 %, mais dans certaines régions, certains modèles ont augmenté de plus de 20 %. La raison invoquée est le manque de popularité des « PC IA », qui n'ont pas encore atteint un succès massif. Cette approche est assez étrange, mais elle semble s'avérer bénéfique pour Intel sur le long terme.
