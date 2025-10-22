Google Wallet vous simplifie la vie : des mises à jour en temps réel pour un voyage sans stress !

Se connecter  
Publié le: 22/10/2025 @ 17:41:04: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle apporte à Wallet les mises à jour en temps réel annoncées lors de la dernière Google I/O, qui vous permettent de recevoir des informations en direct sur les vols, les trains et plus encore , que nous avons enregistrées dans le portefeuille numérique. Ces notifications peuvent également apparaître sur votre écran de verrouillage, ce qui les rend impossibles à manquer et toujours à portée de main. Par exemple, nous pourrons consulter la durée d'un vol grâce à une barre de progression, et les modifications d'heures d'embarquement et autres seront communiquées rapidement. Il en va de même pour les quais de gare ou (soupir) les retards : Google Wallet nous tiendra automatiquement informés, améliorant ainsi l'efficacité de nos voyages.

Pour obtenir des mises à jour en direct dans Wallet, en plus d'un service pris en charge (nous ne savons pas combien il y en a), vous avez besoin au moins de la version 25.41 de Google Play Services, qui comme d'habitude se met à jour (nous sommes déjà à 25.42 pour le moment). Graphiquement parlant , chaque application est libre de les personnaliser (dans certaines limites) comme elle l'entend.
