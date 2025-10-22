Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
iOS 26.1 corrige Liquid Glass : il améliore enfin la lisibilité.
Publié le: 22/10/2025 @ 17:39:36: Par Nic007 Dans "iOS"
iOSLe design Liquid Glass , dévoilé lors de la WWDC de cette année et officiellement introduit avec la version stable d'iOS 26 , a suscité l'intérêt de nombreux utilisateurs grâce à son esthétique innovante. Cependant, certains ont signalé des problèmes de lisibilité liés à ses éléments très transparents. Sans surprise, des mini-guides pour désactiver Liquid Glass ont rapidement fait leur apparition en ligne . Avec l'arrivée de la nouvelle version bêta d'iOS 26.1 , Apple a décidé de résoudre ces problèmes en vous permettant de choisir entre les paramètres d'opacité. En allant dans Réglages > Affichage et luminosité > Liquid Glass , vous pouvez basculer entre les modes « Lumineux » et « Coloré ». Cette innovation nous permet de rendre l'interface plus conforme aux goûts de chaque utilisateur, améliorant ainsi l'interaction. De plus, la possibilité de choisir entre une apparence plus transparente ou mate permet de personnaliser davantage l'écran. Déjà disponibles en version bêta pour iPadOS 26.1 et macOS 26.1 , ces options reflètent la volonté d'Apple d'être à l'écoute de ses utilisateurs et de proposer des solutions concrètes aux problèmes du monde réel.

En plus de la nouvelle option Liquid Glass , la mise à jour iOS 26.1 introduit également la possibilité de désactiver le balayage pour accéder à l'appareil photo depuis l'écran de verrouillage, ce qui est particulièrement utile pour protéger votre vie privée en empêchant toute personne ayant accès à votre appareil de prendre des photos sans votre permission. Pour activer cette option, accédez simplement à Paramètres > Appareil photo > Glisser depuis l'écran de verrouillage pour ouvrir l'appareil photo . Cette fonctionnalité offre un niveau de sécurité supplémentaire, vous permettant de mieux contrôler votre vie privée. Le nouveau design Liquid Glass et ces options avancées reflètent l’engagement d’Apple à proposer des appareils qui s’adaptent de plus en plus aux préférences individuelles, améliorant à la fois l’esthétique et la fonctionnalité.
Google Wallet vous simplifie la vie : de... »« La prochaine Xbox coûtera plus de 1 000...
Plus d'actualités dans cette catégorie
01-10La nouvelle version iOS 26 est désormais disponible en téléchargement. Voici les changements :
18-09La sortie d'iOS 26 a eu un impact négatif sur la durée de vie de la batterie.
17-09La mise à jour vers iOS 26 pourrait endommager la batterie des anciens iPhones, prévient Apple
11-08macOS lancé avec succès sur iPhone  1
01-08La version bêta d'iOS 26 s'avère la plus populaire de l'histoire d'Apple
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Google Google
Google Wallet vous simplifie la vie : des mises à jour en temps réel pour un voyage sans stress !
iOS iOS
iOS 26.1 corrige Liquid Glass : il améliore enfin la lisibilité.
Consoles Consoles
La prochaine Xbox coûtera plus de 1 000 € et la PS6 la moitié, suggère un initié bien connu.
Apple Apple
Il n’y aura pas d’iPhone 19. Les chiffres d’Apple ne s’additionnent plus.
Vidéo Vidéo
Sur YouTube, les créateurs seront défendus contre l'IA par... l'IA. Bravo !
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?