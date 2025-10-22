iOS 26.1 corrige Liquid Glass : il améliore enfin la lisibilité.

Le design Liquid Glass , dévoilé lors de la WWDC de cette année et officiellement introduit avec la version stable d'iOS 26 , a suscité l'intérêt de nombreux utilisateurs grâce à son esthétique innovante. Cependant, certains ont signalé des problèmes de lisibilité liés à ses éléments très transparents. Sans surprise, des mini-guides pour désactiver Liquid Glass ont rapidement fait leur apparition en ligne . Avec l'arrivée de la nouvelle version bêta d'iOS 26.1 , Apple a décidé de résoudre ces problèmes en vous permettant de choisir entre les paramètres d'opacité. En allant dans Réglages > Affichage et luminosité > Liquid Glass , vous pouvez basculer entre les modes « Lumineux » et « Coloré ». Cette innovation nous permet de rendre l'interface plus conforme aux goûts de chaque utilisateur, améliorant ainsi l'interaction. De plus, la possibilité de choisir entre une apparence plus transparente ou mate permet de personnaliser davantage l'écran. Déjà disponibles en version bêta pour iPadOS 26.1 et macOS 26.1 , ces options reflètent la volonté d'Apple d'être à l'écoute de ses utilisateurs et de proposer des solutions concrètes aux problèmes du monde réel.
En plus de la nouvelle option Liquid Glass , la mise à jour iOS 26.1 introduit également la possibilité de désactiver le balayage pour accéder à l'appareil photo depuis l'écran de verrouillage, ce qui est particulièrement utile pour protéger votre vie privée en empêchant toute personne ayant accès à votre appareil de prendre des photos sans votre permission. Pour activer cette option, accédez simplement à Paramètres > Appareil photo > Glisser depuis l'écran de verrouillage pour ouvrir l'appareil photo . Cette fonctionnalité offre un niveau de sécurité supplémentaire, vous permettant de mieux contrôler votre vie privée. Le nouveau design Liquid Glass et ces options avancées reflètent l’engagement d’Apple à proposer des appareils qui s’adaptent de plus en plus aux préférences individuelles, améliorant à la fois l’esthétique et la fonctionnalité.
