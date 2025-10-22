La prochaine Xbox coûtera plus de 1 000 € et la PS6 la moitié, suggère un initié bien connu.

La prochaine génération de consoles pourrait connaître une fracture sans précédent entre PlayStation et Xbox . Selon Kepler , un initié bien connu , la future PS6 pourrait être commercialisée pour environ 600 $ , soit la moitié du prix de la prochaine Xbox , qui devrait se situer autour de 1 200 $ . Une différence apparemment énorme, mais qui reflète deux stratégies de marché profondément différentes. Le leaker explique que la console de Microsoft sera construite avec des composants plus coûteux : environ 42 % de silicium en plus, 20 % de mémoire en plus, ainsi qu’un système de refroidissement et une carte mère plus complexes. Tous ces facteurs augmenteraient le prix final. De plus, si la prochaine Xbox offre effectivement l’accès à des boutiques tierces comme Steam, GOG ou l’Epic Games Store, Microsoft ne pourra plus compenser les coûts matériels par des commissions sur les ventes de logiciels exclusifs, ce qui réduira encore davantage ses marges. Les déclarations officielles de Sarah Bond, présidente de Xbox, semblent confirmer cette orientation : la nouvelle machine offrira « une expérience premium et haut de gamme ». Autrement dit, Microsoft semble vouloir se positionner dans une catégorie supérieure, plus proche des PC de jeu haut de gamme que d'une console de salon traditionnelle.
Cette décision marquerait un changement de paradigme pour Xbox, qui, après deux générations de désavantages, pourrait décider de se différencier complètement au lieu de concurrencer Sony en termes de ventes de masse. Une stratégie « à la Nintendo », mais à l'extrême opposé : non plus innovation et accessibilité, mais puissance et prestige. Sony, pour sa part, pourrait conserver une approche plus traditionnelle, privilégiant un équilibre entre prix et performances . Dans ce scénario, la PS6 resterait la console de tous, tandis que la Xbox deviendrait une plateforme haut de gamme, conçue pour ceux qui recherchent la meilleure technologie, quel que soit le prix. Si ces prédictions se réalisent, la prochaine génération ne sera pas seulement un défi de puissance, mais aussi de philosophie : d’un côté, la PlayStation la plus accessible et la plus grand public jamais conçue, de l’autre, une Xbox « de rêve », mais réservée à quelques privilégiés.
Cette décision marquerait un changement de paradigme pour Xbox, qui, après deux générations de désavantages, pourrait décider de se différencier complètement au lieu de concurrencer Sony en termes de ventes de masse. Une stratégie « à la Nintendo », mais à l'extrême opposé : non plus innovation et accessibilité, mais puissance et prestige. Sony, pour sa part, pourrait conserver une approche plus traditionnelle, privilégiant un équilibre entre prix et performances . Dans ce scénario, la PS6 resterait la console de tous, tandis que la Xbox deviendrait une plateforme haut de gamme, conçue pour ceux qui recherchent la meilleure technologie, quel que soit le prix. Si ces prédictions se réalisent, la prochaine génération ne sera pas seulement un défi de puissance, mais aussi de philosophie : d’un côté, la PlayStation la plus accessible et la plus grand public jamais conçue, de l’autre, une Xbox « de rêve », mais réservée à quelques privilégiés.
Plus d'actualités dans cette catégorie
17-10Sony redessine la PS5 Pro : moins de consommation d'énergie, un meilleur refroidissement et des ventilateurs plus silencieux
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité