Il n’y aura pas d’iPhone 19. Les chiffres d’Apple ne s’additionnent plus.

Publié le: 22/10/2025 @ 16:10:50: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple prévoit une évolution inhabituelle concernant le nom de ses smartphones. Selon Heo Moo-yeol, chercheur senior chez Omdia, Apple lancera des modèles sous le nom d'iPhone 20 en 2027, abandonnant complètement l'iPhone 19. Cette décision est liée au 20e anniversaire de cette gamme emblématique de smartphones. Le chercheur a annoncé lors d'une conférence en Corée du Sud qu'Apple présenterait jusqu'à six nouveaux modèles d'iPhone en 2027. Il s'agit d'un changement de stratégie important : la société propose actuellement quatre variantes de base par an. Le changement prévu dans le calendrier de lancement est particulièrement intéressant. L'iPhone 18e et l'iPhone 20 d'entrée de gamme devraient être lancés au premier semestre 2027, tandis que les versions plus onéreuses ne seront disponibles que plus tard dans l'année. Il s'agit d'une rupture par rapport au lancement traditionnel de tous les modèles en même temps en septembre. Ce changement de stratégie aura des conséquences importantes pour les fournisseurs d'Apple. Les analystes prévoient une baisse des commandes de dalles OLED d'environ 20 millions d'unités, ce qui représente un défi de taille pour les fabricants d'écrans travaillant avec le géant californien.

Heo Moo-yeol suggère que la situation pourrait s'améliorer si Apple décide de lancer deux modèles d'iPhone pliables consécutifs. Les expéditions annuelles d'écrans pourraient alors atteindre 250 millions d'unités. Il convient de noter que les prévisions concernant la gamme « Air » sont incertaines. Apple aurait réduit sa production d'un million d'unités en raison de faibles ventes, et certains analystes prédisent même l'abandon complet du modèle. L'élargissement de la gamme avec davantage de modèles devrait aider Apple à être compétitif dans différents segments de prix et à augmenter les expéditions globales sur une base annuelle, au lieu de se concentrer uniquement sur le haut de gamme.
