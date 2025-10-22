Se connecter  
Sur YouTube, les créateurs seront défendus contre l'IA par... l'IA. Bravo !
Publié le: 22/10/2025 @ 16:09:58: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoYouTube a officiellement lancé un nouvel outil de détection des deepfakes basé sur l'IA. Cette fonctionnalité permet aux créateurs d'identifier les vidéos générées par l'IA ou modifiées qui utilisent leur image sans autorisation. Cet outil est accessible aux membres du Programme Partenaire YouTube dans l'onglet Découverte de contenu de YouTube Studio. Pour l'utiliser, les créateurs doivent valider leur identité en téléchargeant une photo de leur pièce d'identité et un selfie vidéo. Une fois la vérification terminée, les créateurs recevront des notifications pour toute vidéo IA utilisant leur image. YouTube Studio affichera la liste des contenus non autorisés, incluant la chaîne, le titre et le nombre de vues de chaque vidéo. Le système mettra en évidence les clips où apparaît l'image du créateur et vous permettra de soumettre une demande de retrait.

L'accès à cette fonctionnalité sera progressivement étendu dans les semaines à venir. D'ici janvier 2026, tous les créateurs monétisés pourront utiliser ce nouvel outil. La plateforme vise à protéger l'identité des utilisateurs et à empêcher qu'ils ne soient induits en erreur par de faux contenus générés par l'IA. Les experts soulignent toutefois que ce n'est que le début de la lutte contre les deepfakes. Avec la popularité croissante d'outils comme Sora, les fausses vidéos représentent un défi croissant. Certains affirment que les outils de détection ne suffisent pas à eux seuls ; un étiquetage plus clair des contenus générés par l'IA, des canaux distincts pour ces contenus et des avertissements pour les utilisateurs sont également nécessaires. Certains utilisateurs expriment également des inquiétudes quant à la confidentialité, soulignant la nécessité de fournir des données biométriques et des documents d'identité pour se protéger des deepfakes. Mais comment éviter cela ?
