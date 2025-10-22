Test Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch) - Deux classiques Wii remastérisés

Se connecter  
Test Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch) - Deux classiqu...
Publié le: 22/10/2025 @ 14:32:20: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosSorti en 2007 sur Wii, Super Mario Galaxy accueille une nouvelle réédition sur Nintendo Switch. Le jeu faisait partie de la collection Super Mario 3D All-Stars , une collection sortie en nombre limité et pour une durée limitée à l'occasion du 35e anniversaire de la série. Ce titre avait bénéficié d'améliorations audiovisuelles pour une meilleure qualité d'image et de son, tandis que les commandes de mouvement de la Wii avaient été transférées sur la version Switch pour une prise en charge satisfaisante en mode station d'accueil, et que l'utilisation de l'écran tactile était tout aussi performante sur un jeu portable. Bre, la Princesse Peach a de nouveau été capturée par l’ennemi juré de Mario, Bowser. Mais cette fois Bowser y a mis les formes, et Peach a été expédiée au fin fond de l’univers. C’est à vous qu’il incombe d’assurer son retour saine et sauve au Royaume Toadstool. Mario est cependant seul face aux troupes Koopa et Kamek, armé de sa baguette magique, lui assène le coup de grace. Le plombier Italien erre dans l'espace, à la dérive. Se réveillant sur une planète appelée "portail céleste", vous allez faire la connaissance d'Harmonie, qui demande son aide à Mario afin de restaurer la paix. Elle vous confira un compagnon étoile pour vous aider dans la quête. Ce compagnon équipe Mario d’un mouvement spécial, le tournoiement, qui lui permet d’interagir avec les éléments qu’il rencontrera sur les planètes durant son périple. Dès lors, le voyage à travers différentes galaxies va pouvoir commencer, et à l'instar de Mario 64 et Sunshine, il faudra récupérer un certain nombre d'étoiles avant de pouvoir accéder au niveau suivant, et enfin aller affronter Bowser. Notons d'ailleurs que des niveaux dit old school sont également intégrés, et que leur difficulté reste assez élevée. Et pour mieux vous plonger dans l'ambiance, dans ces derniers on retrouvera les thèmes musicaux des épisodes NES.
