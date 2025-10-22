Intel prépare une avancée majeure en matière de performances. Le nouveau GPU est 91 % plus rapide que son prédécesseur.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Intel prépare une avancée majeure en matière de performances. Le nouveau GPU ...
Publié le: 22/10/2025 @ 14:31:04: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelLa nouvelle génération de processeurs Panther Lake d'Intel sort peu à peu de l'ombre. Le premier score Geekbench 6 de l'ordinateur portable ASUS ROG Zephyrus G14 équipé du processeur Intel Core Ultra X7 358H est apparu, révélant des détails sur les spécifications du processeur et les performances du GPU Xe3 Arc intégré. Si les résultats se confirment, Intel prépare une avancée significative par rapport à la série Lunar Lake. Le processeur Core Ultra X7 358H est la version haut de gamme de la famille Panther Lake-H. Il est équipé de 16 cœurs (4 cœurs P Cougar Cove performants, 8 cœurs E Skymont performants et 4 cœurs E basse consommation supplémentaires). Sa fréquence d'horloge de base est de 1,9 GHz, qui passe à 4,8 GHz en mode turbo. Le système dispose de 18 Mo de cache L3 et de 8 Mo de cache L2, ce qui suggère qu'Intel a optimisé le cache pour une meilleure compatibilité avec le nouveau GPU. L'ensemble est basé sur la plateforme Intel Family 6 Model 204 Stepping 2 et est soutenu par 32 Go de mémoire LPDDR5X, probablement cadencée à 9600 MT/s, ce qui est crucial pour les performances des graphiques intégrés.

Les principaux changements apportés à Panther Lake concernent le GPU. La carte graphique Intel Xe3 Arc intégrée à la configuration 12Xe offre 96 unités de calcul et fonctionne à 2,5 GHz. Par rapport au GPU de la série Lunar Lake Xe2 (8 cœurs Xe2), la nouvelle puce dispose de 50 % de cœurs en plus et d'une vitesse d'horloge nettement plus élevée. Selon les résultats de Geekbench, la différence de performances est impressionnante : le Xe3 est de 69 % à 91 % plus rapide que le Xe2, selon le mode d'alimentation de l'ordinateur portable. Il est important de noter que le GPU utilise 16 Go de mémoire système partagée, offrant une grande flexibilité tout en maintenant un débit de données élevé. Il est intéressant de noter que deux résultats pour le même ordinateur portable ASUS ROG Zephyrus G14 (référence GU405AA_00016437B) sont apparus dans la base de données des benchmarks : 52 946 points, probablement en mode Turbo, et 46 841 points en mode standard ou avec TDP limité. Cette différence de près de 13 % indique qu'Intel a peaufiné sa gestion de l'énergie et sa mise à l'échelle dynamique. Pour rappel, les processeurs Lunar Lake affichaient un TDP allant jusqu'à 37 W, tandis que Panther Lake-H fonctionne à un TDP par défaut de 45 W, ce qui permet des fréquences d'horloge plus élevées pour le CPU et le GPU.

Bien que le test Geekbench utilise OpenCL, un benchmark synthétique, il est déjà clair que Xe3 est bien plus qu'une simple mise à jour. Intel a annoncé une augmentation de 50 % des performances GPU par rapport à Xe2, et il semble que cette promesse sera tenue, notamment dans les jeux utilisant Vulkan et DirectX 12. De plus, la nouvelle architecture Xe3 serait plus compatible avec les technologies d'IA et le ray tracing matériel, ce qui la rendrait nettement plus polyvalente que les générations précédentes. Les processeurs Intel Panther Lake devraient être officiellement lancés en janvier 2026, aux côtés des premiers ordinateurs portables des principaux fabricants, notamment ASUS, Dell et Lenovo.
Test Super Mario Galaxy + Super Mario Ga... »« Les lits ont cessé de fonctionner à ca...
Plus d'actualités dans cette catégorie
08-10Intel va fabriquer de nouvelles puces mobiles plus économes en énergie
06-10Fuite de la liste des processeurs Intel Panther Lake
03-10L'Intel Core Ultra X arrive-t-il ? Vont-ils encore changer de nom ?
02-10Intel Arc gagne 30 % de puissance grâce à une mise à jour. Ça pourrait être un succès.
29-09Intel prépare une carte graphique économe en énergie pour l'IA.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch) - Deux classiques Wii remastérisés
Intel Intel
Intel prépare une avancée majeure en matière de performances. Le nouveau GPU est 91 % plus rapide que son prédécesseur.
Matériel Matériel
Les lits ont cessé de fonctionner à cause d'une panne de serveurs d'Amazon.
Internet Internet
Internet laisse la Russie à distance. De l'autre côté, une autoroute numérique reliant l'Europe à l'Asie se construit.
Navigateurs Navigateurs
OpenAI a dévoilé ChatGPT Atlas , son navigateur web propriétaire basé sur l'IA
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?