Intel prépare une avancée majeure en matière de performances. Le nouveau GPU est 91 % plus rapide que son prédécesseur.

La nouvelle génération de processeurs Panther Lake d'Intel sort peu à peu de l'ombre. Le premier score Geekbench 6 de l'ordinateur portable ASUS ROG Zephyrus G14 équipé du processeur Intel Core Ultra X7 358H est apparu, révélant des détails sur les spécifications du processeur et les performances du GPU Xe3 Arc intégré. Si les résultats se confirment, Intel prépare une avancée significative par rapport à la série Lunar Lake. Le processeur Core Ultra X7 358H est la version haut de gamme de la famille Panther Lake-H. Il est équipé de 16 cœurs (4 cœurs P Cougar Cove performants, 8 cœurs E Skymont performants et 4 cœurs E basse consommation supplémentaires). Sa fréquence d'horloge de base est de 1,9 GHz, qui passe à 4,8 GHz en mode turbo. Le système dispose de 18 Mo de cache L3 et de 8 Mo de cache L2, ce qui suggère qu'Intel a optimisé le cache pour une meilleure compatibilité avec le nouveau GPU. L'ensemble est basé sur la plateforme Intel Family 6 Model 204 Stepping 2 et est soutenu par 32 Go de mémoire LPDDR5X, probablement cadencée à 9600 MT/s, ce qui est crucial pour les performances des graphiques intégrés.
Les principaux changements apportés à Panther Lake concernent le GPU. La carte graphique Intel Xe3 Arc intégrée à la configuration 12Xe offre 96 unités de calcul et fonctionne à 2,5 GHz. Par rapport au GPU de la série Lunar Lake Xe2 (8 cœurs Xe2), la nouvelle puce dispose de 50 % de cœurs en plus et d'une vitesse d'horloge nettement plus élevée. Selon les résultats de Geekbench, la différence de performances est impressionnante : le Xe3 est de 69 % à 91 % plus rapide que le Xe2, selon le mode d'alimentation de l'ordinateur portable. Il est important de noter que le GPU utilise 16 Go de mémoire système partagée, offrant une grande flexibilité tout en maintenant un débit de données élevé. Il est intéressant de noter que deux résultats pour le même ordinateur portable ASUS ROG Zephyrus G14 (référence GU405AA_00016437B) sont apparus dans la base de données des benchmarks : 52 946 points, probablement en mode Turbo, et 46 841 points en mode standard ou avec TDP limité. Cette différence de près de 13 % indique qu'Intel a peaufiné sa gestion de l'énergie et sa mise à l'échelle dynamique. Pour rappel, les processeurs Lunar Lake affichaient un TDP allant jusqu'à 37 W, tandis que Panther Lake-H fonctionne à un TDP par défaut de 45 W, ce qui permet des fréquences d'horloge plus élevées pour le CPU et le GPU.
Bien que le test Geekbench utilise OpenCL, un benchmark synthétique, il est déjà clair que Xe3 est bien plus qu'une simple mise à jour. Intel a annoncé une augmentation de 50 % des performances GPU par rapport à Xe2, et il semble que cette promesse sera tenue, notamment dans les jeux utilisant Vulkan et DirectX 12. De plus, la nouvelle architecture Xe3 serait plus compatible avec les technologies d'IA et le ray tracing matériel, ce qui la rendrait nettement plus polyvalente que les générations précédentes. Les processeurs Intel Panther Lake devraient être officiellement lancés en janvier 2026, aux côtés des premiers ordinateurs portables des principaux fabricants, notamment ASUS, Dell et Lenovo.
Les principaux changements apportés à Panther Lake concernent le GPU. La carte graphique Intel Xe3 Arc intégrée à la configuration 12Xe offre 96 unités de calcul et fonctionne à 2,5 GHz. Par rapport au GPU de la série Lunar Lake Xe2 (8 cœurs Xe2), la nouvelle puce dispose de 50 % de cœurs en plus et d'une vitesse d'horloge nettement plus élevée. Selon les résultats de Geekbench, la différence de performances est impressionnante : le Xe3 est de 69 % à 91 % plus rapide que le Xe2, selon le mode d'alimentation de l'ordinateur portable. Il est important de noter que le GPU utilise 16 Go de mémoire système partagée, offrant une grande flexibilité tout en maintenant un débit de données élevé. Il est intéressant de noter que deux résultats pour le même ordinateur portable ASUS ROG Zephyrus G14 (référence GU405AA_00016437B) sont apparus dans la base de données des benchmarks : 52 946 points, probablement en mode Turbo, et 46 841 points en mode standard ou avec TDP limité. Cette différence de près de 13 % indique qu'Intel a peaufiné sa gestion de l'énergie et sa mise à l'échelle dynamique. Pour rappel, les processeurs Lunar Lake affichaient un TDP allant jusqu'à 37 W, tandis que Panther Lake-H fonctionne à un TDP par défaut de 45 W, ce qui permet des fréquences d'horloge plus élevées pour le CPU et le GPU.
Bien que le test Geekbench utilise OpenCL, un benchmark synthétique, il est déjà clair que Xe3 est bien plus qu'une simple mise à jour. Intel a annoncé une augmentation de 50 % des performances GPU par rapport à Xe2, et il semble que cette promesse sera tenue, notamment dans les jeux utilisant Vulkan et DirectX 12. De plus, la nouvelle architecture Xe3 serait plus compatible avec les technologies d'IA et le ray tracing matériel, ce qui la rendrait nettement plus polyvalente que les générations précédentes. Les processeurs Intel Panther Lake devraient être officiellement lancés en janvier 2026, aux côtés des premiers ordinateurs portables des principaux fabricants, notamment ASUS, Dell et Lenovo.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité