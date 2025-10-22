Les lits ont cessé de fonctionner à cause d'une panne de serveurs d'Amazon.

La panne d' Amazon Web Services (AWS) survenue lundi a causé des problèmes dans presque tous les secteurs, mais une conséquence s'est avérée particulièrement étrange. Les propriétaires de matelas intelligents Eight Sleep n'ont pas pu dormir normalement : leur lit était bloqué en position surélevée avec le chauffage allumé. Eight Sleep fabrique des surmatelas à la pointe de la technologie, appelés « Pods », coûtant plus de 2 000 $. Ces dispositifs permettent aux utilisateurs de régler la température et l'inclinaison du lit via une application mobile. Le problème est que l'ensemble du système repose sur le cloud AWS, et en cas de panne, les utilisateurs ont perdu le contrôle de leur lit. « La panne d'AWS a affecté certains de nos utilisateurs depuis hier soir, perturbant leur sommeil. Ce n'est pas l'expérience que nous souhaitons offrir et je tiens à m'en excuser », a écrit Matteo Franceschetti, PDG d'Eight Sleep, sur la plateforme X. Le PDG a promis que son équipe travaillerait pour créer un mode permettant aux appareils de fonctionner en cas de panne. De nombreuses personnes ont souligné que l'absence de mode hors ligne sur un produit aussi coûteux constituait une grave erreur du fabricant.
Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs se sont plaints que leurs lits étaient bloqués en position surélevée, ce qui les empêchait de dormir correctement. Certains ont dû passer la nuit en position semi-assise, sans pouvoir régler les réglages. Franceschetti a ensuite annoncé que le problème avait été résolu et qu'AWS était de nouveau en ligne. L'entreprise a annoncé qu'elle mettrait en place des mesures de protection pour protéger les utilisateurs contre de telles situations à l'avenir.
Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs se sont plaints que leurs lits étaient bloqués en position surélevée, ce qui les empêchait de dormir correctement. Certains ont dû passer la nuit en position semi-assise, sans pouvoir régler les réglages. Franceschetti a ensuite annoncé que le problème avait été résolu et qu'AWS était de nouveau en ligne. L'entreprise a annoncé qu'elle mettrait en place des mesures de protection pour protéger les utilisateurs contre de telles situations à l'avenir.
Liens
Lien (2 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
21-10Nous sommes presque en 2026, et un nouvel ordinateur portable équipé d'un lecteur DVD arrive sur le marché.
17-10Le prix des disques durs et de la RAM continue d'augmenter. La pénurie de mémoire pourrait durer une décennie.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité