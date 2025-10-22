Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Les lits ont cessé de fonctionner à cause d'une panne de serveurs d'Amazon.
Publié le: 22/10/2025 @ 14:28:18: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielLa panne d' Amazon Web Services (AWS) survenue lundi a causé des problèmes dans presque tous les secteurs, mais une conséquence s'est avérée particulièrement étrange. Les propriétaires de matelas intelligents Eight Sleep n'ont pas pu dormir normalement : leur lit était bloqué en position surélevée avec le chauffage allumé. Eight Sleep fabrique des surmatelas à la pointe de la technologie, appelés « Pods », coûtant plus de 2 000 $. Ces dispositifs permettent aux utilisateurs de régler la température et l'inclinaison du lit via une application mobile. Le problème est que l'ensemble du système repose sur le cloud AWS, et en cas de panne, les utilisateurs ont perdu le contrôle de leur lit. « La panne d'AWS a affecté certains de nos utilisateurs depuis hier soir, perturbant leur sommeil. Ce n'est pas l'expérience que nous souhaitons offrir et je tiens à m'en excuser », a écrit Matteo Franceschetti, PDG d'Eight Sleep, sur la plateforme X. Le PDG a promis que son équipe travaillerait pour créer un mode permettant aux appareils de fonctionner en cas de panne. De nombreuses personnes ont souligné que l'absence de mode hors ligne sur un produit aussi coûteux constituait une grave erreur du fabricant.

Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs se sont plaints que leurs lits étaient bloqués en position surélevée, ce qui les empêchait de dormir correctement. Certains ont dû passer la nuit en position semi-assise, sans pouvoir régler les réglages. Franceschetti a ensuite annoncé que le problème avait été résolu et qu'AWS était de nouveau en ligne. L'entreprise a annoncé qu'elle mettrait en place des mesures de protection pour protéger les utilisateurs contre de telles situations à l'avenir.
Intel prépare une avancée majeure en m... »« Internet laisse la Russie à distance. D...
Plus d'actualités dans cette catégorie
21-10Nous sommes presque en 2026, et un nouvel ordinateur portable équipé d'un lecteur DVD arrive sur le marché.
21-10Samsung est prêt à produire des puces à 2 nm.
20-10Attention : cette pâte thermique populaire peut endommager votre processeur.
17-10Le prix des disques durs et de la RAM continue d'augmenter. La pénurie de mémoire pourrait durer une décennie.
16-10La Fire TV d'Amazon bénéficie d'une version Plus : c'est exactement le même produit, mais il coûte plus cher.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch) - Deux classiques Wii remastérisés
Intel Intel
Intel prépare une avancée majeure en matière de performances. Le nouveau GPU est 91 % plus rapide que son prédécesseur.
Matériel Matériel
Les lits ont cessé de fonctionner à cause d'une panne de serveurs d'Amazon.
Internet Internet
Internet laisse la Russie à distance. De l'autre côté, une autoroute numérique reliant l'Europe à l'Asie se construit.
Navigateurs Navigateurs
OpenAI a dévoilé ChatGPT Atlas , son navigateur web propriétaire basé sur l'IA
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?