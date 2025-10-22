Internet laisse la Russie à distance. De l'autre côté, une autoroute numérique reliant l'Europe à l'Asie se construit.

Le groupe Vodafone et Vodafone Ukraine ont annoncé un projet commun de construction du câble sous-marin Kardesa, qui reliera l'Europe et l'Asie, contournant complètement le territoire russe. Les travaux devraient débuter en 2027 sur la côte bulgare de la mer Noire, puis s'étendre à d'autres pays de la région. Selon le journal britannique The Express, l'investissement dépassera les 100 millions d'euros. Le système vise à améliorer la connectivité numérique dans la région et à créer une nouvelle voie de transmission de données entre les continents. Le projet prévoit que le tracé du câble traversera également l'Ukraine, mais uniquement dans les zones de sécurité internationalement reconnues. Ce tracé renforce non seulement le rôle stratégique de l'Ukraine dans le réseau de télécommunications, mais contourne également le territoire russe, soupçonné d'implication dans le sabotage d'infrastructures sous-marines depuis fin 2024. Sur la carte actuelle des câbles sous-marins, une seule connexion traverse la mer Noire, entre la Géorgie et la Bulgarie. La plupart des autres routes relient des pays voisins, comme la Russie à la Géorgie ou la Bulgarie à la Turquie. Le projet Kardesa créera, pour la première fois, un réseau reliant la Géorgie, la Turquie, la Bulgarie et l'Ukraine au sein d'une structure de communication unique, créant ainsi un corridor de données indépendant de la Méditerranée. Le nouveau câble s'inscrit dans une stratégie plus large visant à diversifier les liaisons internet mondiales. Suite aux récentes pannes en mer Rouge, qui ont perturbé les communications entre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient, la création de voies de transmission de données alternatives devient de plus en plus importante. La diversification des liaisons minimise le risque de perte totale de connexion en cas de panne d'une seule ligne.
La multiplication des incidents impliquant des câbles sous-marins a incité les pays et les entreprises technologiques à investir dans la protection des infrastructures. L'entreprise allemande AP Sensing a introduit la technologie de détection distribuée par fibre optique, qui utilise un sonar pour détecter les tentatives de sabotage des câbles à fibre optique. L'OTAN a commencé à déployer des drones pour surveiller les voies de communication sous-marines, et Taïwan effectue des patrouilles régulières pour sécuriser ses 24 câbles. Des investissements comme Kardesa s'inscrivent dans une tendance mondiale visant à renforcer la résilience d'Internet. Meta travaille sur son propre système sous-marin de 50 000 kilomètres qui reliera l'Amérique, l'Afrique, l'Inde et l'Australie, évitant ainsi les régions considérées comme politiquement instables.
La multiplication des incidents impliquant des câbles sous-marins a incité les pays et les entreprises technologiques à investir dans la protection des infrastructures. L'entreprise allemande AP Sensing a introduit la technologie de détection distribuée par fibre optique, qui utilise un sonar pour détecter les tentatives de sabotage des câbles à fibre optique. L'OTAN a commencé à déployer des drones pour surveiller les voies de communication sous-marines, et Taïwan effectue des patrouilles régulières pour sécuriser ses 24 câbles. Des investissements comme Kardesa s'inscrivent dans une tendance mondiale visant à renforcer la résilience d'Internet. Meta travaille sur son propre système sous-marin de 50 000 kilomètres qui reliera l'Amérique, l'Afrique, l'Inde et l'Australie, évitant ainsi les régions considérées comme politiquement instables.
Plus d'actualités dans cette catégorie
20-10La panne mondiale du cloud d'Amazon laisse des milliers d'applications hors service et des millions d'utilisateurs sans accès.
15-10Il a commandé à manger via une application et n'a pas payé. Personne ne l'a remarqué pendant deux ans.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité