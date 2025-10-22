Se connecter  
OpenAI a dévoilé ChatGPT Atlas , son navigateur web propriétaire basé sur l'IA
Publié le: 22/10/2025 @ 14:25:13: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
NavigateursOpenAI a dévoilé ChatGPT Atlas , son navigateur web propriétaire basé sur l'IA . Il vise à briser le mur que Google a érigé sans succès depuis des années. Ce nouveau navigateur n'offre pas de fonctionnalités révolutionnaires, mais il s'appuie tout autant, voire davantage, sur l'IA dont il sera doté. La principale nouveauté réside dans l'intégration avec ChatGPT, qui agit comme un agent effectuant diverses tâches sur le réseau. ChatGPT Atlas offre de nombreuses fonctionnalités, comme la possibilité d'appeler ChatGPT depuis la barre latérale, facilitant ainsi l'analyse des données ou la synthèse du contenu. De plus, grâce à sa mémoire intégrée, le chatbot peut mémoriser des informations utiles ultérieurement. En mode agent, ChatGPT peut interagir avec les sites web, mais les utilisateurs ont un contrôle total sur ce processus. Les utilisateurs peuvent décider quels sites Web sont accessibles à ChatGPT, gérer leur historique de navigation, utiliser le mode navigation privée et contrôler la mémoire du navigateur. En mode agent, Atlas peut être utilisé en mode connecté ou déconnecté, selon vos besoins. Pour minimiser les risques, le mode agent présente plusieurs limitations :

- Il n'a pas accès au système d'exploitation : il n'exécute pas de code dans le navigateur, ne télécharge pas de fichiers et n'installe pas d'extensions
- Il ne peut pas accéder aux autres applications de votre ordinateur, aux fichiers, aux mots de passe enregistrés ou aux données de remplissage automatique.
- Les sites Web visités par ChatGPT en mode agent ne sont pas ajoutés à l'historique de navigation

ChatGPT Atlas est actuellement disponible uniquement sur macOS, mais OpenAI a confirmé son arrivée prochaine sur Windows, iOS et Android. Le mode Agent sera disponible en version préliminaire pour les abonnés ChatGPT Plus, Business et Pro. Si vous définissez ChatGPT Atlas comme navigateur par défaut sur macOS, OpenAI augmentera temporairement les limites d'utilisation de ChatGPT jusqu'à 7 jours calendaires. L'augmentation de la limite s'applique uniquement à l'utilisation de ChatGPT dans ChatGPT Atlas, pas dans d'autres navigateurs ou applications mobiles.

