Elon Musk a révélé à qui il offrirait X. Vous n'allez pas aimer.
Publié le: 22/10/2025 @ 14:22:53: Par Nic007 Dans "Social"
SocialElon Musk prépare une nouvelle révolution pour la plateforme X. Le propriétaire du site prévoit de confier le contrôle total du système de recommandation de contenu à l'intelligence artificielle Grok, éliminant ainsi les algorithmes traditionnels créés par des ingénieurs. Si ce projet réussit, X pourrait devenir la première grande plateforme de médias sociaux entièrement gérée par l'IA. Actuellement, le flux de la plateforme X est façonné par des algorithmes heuristiques – des ensembles de règles créés par les équipes d'ingénieurs. Ils déterminent la visibilité des publications en fonction du nombre de mentions « J'aime », de partages et de l'historique d'activité des utilisateurs. Ce système tend à favoriser les grands créateurs et les comptes vérifiés, ce qui complique la tâche des petits profils pour atteindre un public plus large. Musk affirme que Grok pourrait changer la donne. L'IA analysera chaque publication, image et vidéo, en comprenant leur véritable signification, et pas seulement leur niveau d'engagement. Les utilisateurs pourront également demander directement à Grok le contenu qu'ils souhaitent voir, combinant ainsi conversation et découverte de contenu.

Si Grok fonctionne comme prévu, il pourrait égaliser les chances des petits créateurs. Ce système, basé sur l'IA, récompenserait la qualité et la créativité, plutôt que le nombre d'abonnés. Un article bien écrit d'un nouvel utilisateur pourrait enfin gagner en visibilité, ce qui est rare avec le système actuel. Cependant, ces changements ne font pas l'unanimité. Certains utilisateurs craignent de perdre le contrôle de ce qu'ils voient dans leur fil d'actualité. D'autres regrettent l'affichage simple et chronologique des publications des profils qu'ils suivent. Les critiques pointent également le problème de transparence : si l'IA décide de tout, personne ne saura pourquoi une publication apparaît dans le fil d'actualité.
