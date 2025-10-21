OpenAI s'apprêterait à lancer son premier navigateur web

Publié le: 21/10/2025 @ 14:22:07: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Google Chrome pourrait bientôt avoir un concurrent sérieux. OpenAI, l'entreprise à l'origine du célèbre chatbot ChatGPT, s'apprêterait à lancer son premier navigateur web. La bourse a réagi à cette nouvelle, et Google a enregistré des baisses significatives. OpenAI a laissé entendre qu'elle présenterait un nouveau produit lors de la diffusion en direct, apparemment un navigateur web propriétaire. Un mystérieux teaser présentant les onglets du navigateur et des informations sur la diffusion en direct, est apparu sur le compte X d'OpenAI sur la plateforme. Sam Altman, PDG d'OpenAI, a déclaré que l'annonce concernait « un nouveau produit qui m'enthousiasme beaucoup », ce qui laisse présager une avancée significative. Les onglets du navigateur dans le teaser ne font que le confirmer. En juillet, Reuters a rapporté qu'OpenAI préparait le lancement d'un navigateur web basé sur l'IA, doté d'un agent opérateur IA. Cette fonctionnalité permettrait de réserver une table au restaurant, de remplir automatiquement des formulaires et de déléguer d'autres tâches à l'IA. Le navigateur OpenAI devrait également inclure une interface ChatGPT, permettant aux utilisateurs d'interagir avec le chatbot sans passer par le site web de ChatGPT.
Le navigateur fonctionnera très probablement sur le moteur Chromium, qui alimente Chrome, Microsoft Edge et Opera. La concurrence sur le marché des navigateurs web basés sur l'IA s'intensifie. Google a intégré Gemini à Chrome, Perplexity a intégré son navigateur IA Comet, The Browser Company a été rachetée par Atlassian pour 610 millions de dollars, et Microsoft développe le mode Copilot pour son navigateur Edge. Tous ces produits devront désormais composer avec le navigateur dédié d’OpenAI.
