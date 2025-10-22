Xbox : La console de nouvelle génération sera premium, haut de gamme et très raffinée

Se connecter  
Xbox : La console de nouvelle génération sera premium, haut de gamme et très ...
Publié le: 22/10/2025 @ 00:21:03: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesSarah Bond, présidente de Xbox , a révélé de nouveaux détails sur la prochaine génération de consoles Xbox lors d'une interview avec Mashable , la décrivant comme « une expérience véritablement premium, haut de gamme et raffinée ». Sans entrer dans les détails techniques, Bond a laissé entendre que ce nouveau matériel visera à redéfinir le concept de console de salon, se rapprochant de plus en plus des performances et de la flexibilité d'un PC de jeu haut de gamme. Cette déclaration intervient à un moment où la marque suscite un vif intérêt, avec le lancement de la console portable ROG Xbox Ally X , qui offre déjà un aperçu de l'avenir de l'écosystème Xbox. Bond a souligné que la stratégie de Microsoft vise à offrir « du choix et des options pour tous », en équilibrant l'accessibilité et la possibilité de vivre des expériences d'élite pour les joueurs les plus exigeants. Selon le PDG, malgré les récentes hausses de prix du Game Pass et des consoles, Xbox continuera de diversifier son offre : des produits haut de gamme comme Ally X coexisteront avec des solutions plus abordables afin d'élargir la base d'utilisateurs. L'idée est de construire un écosystème modulaire, où chaque joueur, du joueur occasionnel au joueur professionnel, pourra trouver son point d'entrée.

Interrogé sur l'avenir de la plateforme, Bond a laissé entendre que la prochaine Xbox se démarquerait non seulement par sa puissance, mais aussi par son design et son souci du détail, avec une expérience raffinée et cohérente sur l'ensemble de l'écosystème. Cette vision, alliant le confort d'une console à la liberté d'un PC, pourrait être la clé du saut générationnel de Microsoft : une console capable d'offrir le meilleur des deux mondes, avec des performances élevées, une interface intuitive et une intégration cloud poussée. Bien que Bond n'ait révélé ni calendrier ni spécifications techniques, ses propos soulignent un net changement de stratégie pour Xbox. Après des années de focalisation sur la compatibilité et les services, la nouvelle génération semble remettre le matériel au centre de ses préoccupations, avec un produit ambitieux qui vise à redéfinir le concept de console « premium ».
