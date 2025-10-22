Netflix souhaite acquérir Warner Bros. et sa division jeux avec Hogwarts Legacy et Mortal Kombat.

Netflix envisagerait l'une des opérations les plus ambitieuses de son histoire : l'acquisition de Warner Bros. Discovery , ou du moins de sa division jeux vidéo . Le géant du streaming, déjà engagé depuis longtemps dans le secteur du jeu vidéo, aurait manifesté un vif intérêt pour les franchises phares de Warner Bros. Discovery, notamment Hogwarts Legacy, Mortal Kombat et Batman Arkham. Une telle opération constituerait un tournant stratégique pour Netflix, qui souhaite consolider sa présence sur le marché du divertissement interactif après quelques difficultés initiales. Warner Bros. Discovery a confirmé avoir reçu des « intérêts spontanés » de plusieurs parties pour acquérir tout ou partie de la société, sans divulguer les noms des acquéreurs potentiels. Selon Bloomberg et CNBC, outre Netflix, Comcast et Paramount sont également sur la liste : cette dernière a déjà proposé 20 dollars par action, une offre jugée insatisfaisante par le conseil d'administration. L'objectif affiché du PDG, David Zaslav, est de « débloquer le plein potentiel des actifs du groupe », en évaluant toutes les options susceptibles de maximiser le rendement pour les actionnaires.
GameSpot note que la division jeux vidéo de Warner Bros. est l'un de ses actifs les plus convoités. Après le succès mondial de Hogwarts Legacy , l'entreprise a décidé de se concentrer sur ses franchises les plus rentables. Une suite du jeu se déroulant dans l'univers d'Harry Potter est en développement, un nouveau titre solo Batman est développé par Rocksteady, et même un potentiel jeu inspiré de Game of Thrones est proposé par WB Games Montréal. Parallèlement, NetherRealm poursuivra la saga Mortal Kombat, tandis que Traveller's Tales a annoncé Lego Batman: Legacy of the Dark Knight pour 2026. Cependant, des défis subsistent : l'annulation du projet Wonder Woman et la fermeture de plusieurs studios, dont Monolith et Player First Games, ont réduit le potentiel de développement interne.
La direction de WBD estime que la division jeux vidéo pourrait renouer avec la rentabilité en 2025, contribuant ainsi significativement à la croissance future de l'entreprise. Par conséquent, une éventuelle acquisition par Netflix représenterait une valeur stratégique considérable : elle renforcerait non seulement le catalogue de propriété intellectuelle du géant du streaming, mais lui permettrait également d'intégrer films, séries et jeux sur une plateforme de divertissement unique.
GameSpot note que la division jeux vidéo de Warner Bros. est l'un de ses actifs les plus convoités. Après le succès mondial de Hogwarts Legacy , l'entreprise a décidé de se concentrer sur ses franchises les plus rentables. Une suite du jeu se déroulant dans l'univers d'Harry Potter est en développement, un nouveau titre solo Batman est développé par Rocksteady, et même un potentiel jeu inspiré de Game of Thrones est proposé par WB Games Montréal. Parallèlement, NetherRealm poursuivra la saga Mortal Kombat, tandis que Traveller's Tales a annoncé Lego Batman: Legacy of the Dark Knight pour 2026. Cependant, des défis subsistent : l'annulation du projet Wonder Woman et la fermeture de plusieurs studios, dont Monolith et Player First Games, ont réduit le potentiel de développement interne.
La direction de WBD estime que la division jeux vidéo pourrait renouer avec la rentabilité en 2025, contribuant ainsi significativement à la croissance future de l'entreprise. Par conséquent, une éventuelle acquisition par Netflix représenterait une valeur stratégique considérable : elle renforcerait non seulement le catalogue de propriété intellectuelle du géant du streaming, mais lui permettrait également d'intégrer films, séries et jeux sur une plateforme de divertissement unique.
Plus d'actualités dans cette catégorie
09-10Microsoft a intimidé le monde entier. Le boom informatique est comparable à celui de la pandémie. 1
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité