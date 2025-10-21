L'emblématique Windows XP porté sur smartphone Android. Ça marche à merveille !

Les appareils mobiles offrent des composants permettant d'exécuter facilement d'anciens logiciels. Un exemple parfait est un smartphone Android porté sur l'emblématique système d'exploitation Windows XP. Un développeur a créé un lanceur gratuit permettant d'intégrer Windows XP (et des versions antérieures comme 95, 98 et ME) aux smartphones Android. L'application a été conçue avec une attention méticuleuse aux détails, reproduisant l'apparence et l'ergonomie des anciennes versions de Windows, notamment les icônes, les sons et les économiseurs d'écran. Le lanceur, téléchargeable et installable manuellement, comprend un menu Démarrer complet, la personnalisation des icônes et des applications rétro comme Winamp, le Bloc-notes, un composeur téléphonique et des jeux comme le Solitaire et le Démineur. De plus, le programme intègre le calendrier, la météo et Windows Update.
Bien que l'application ne soit pas disponible sur Google Play pour des raisons de droits d'auteur, elle fonctionne parfaitement sur les téléphones Android, y compris les appareils pliables. Le lanceur fonctionne parfaitement sur le Galaxy Z Fold 7, entre autres. Le développeur a également inclus des gestes et diverses options de personnalisation. Il est toutefois important de noter que l'installation de ce lanceur nécessite le téléchargement manuel du fichier APK. Bien sûr, ce n’est pas un outil parfait et il comporte probablement quelques bugs, mais il rappellera certainement des souvenirs nostalgiques à de nombreuses personnes, sous une forme miniaturisée et mobile.
