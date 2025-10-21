Nous sommes presque en 2026, et un nouvel ordinateur portable équipé d'un lecteur DVD arrive sur le marché.

Fujitsu a dévoilé une nouvelle gamme d'ordinateurs portables FMV. Un modèle se démarque et surprend par son design original. L'A77-K3 est un ordinateur portable de 16 pouces équipé d'un processeur Intel Core i5 de 13e génération et… d'un lecteur DVD. À l'ère du cloud et du streaming, l'entreprise japonaise démontre que les supports optiques ont toujours leur public. Le FMV Note A77-K3 est le modèle haut de gamme de la nouvelle gamme d'ordinateurs portables 16 pouces de Fujitsu, qui comprend également les A75-K3 et A53-K3. Tous les appareils sont équipés d'écrans WUXGA au format 16:10 et à bords fins. L'A77-K3 est équipé de 16 Go de RAM DDR5 et d'un SSD de 256 Go. Le processeur Intel Core i5-1335U offre des performances suffisantes pour les tâches bureautiques quotidiennes et les longues heures de travail. Avec un poids d'environ 1,9 kg, il se classe parmi les modèles robustes, sans être pour autant ultra-portables. L'ordinateur portable dispose d'un connecteur USB4, de plusieurs ports USB 3.2, d'un lecteur de carte SD pleine taille, d'une sortie HDMI, d'un port LAN Gigabit et d'une prise en charge Wi-Fi 7.
La décision de Fujitsu de conserver le lecteur DVD contraste avec la tendance actuelle des fabricants à supprimer tous les composants mécaniques pour gagner du poids. L'entreprise japonaise cible les utilisateurs qui utilisent encore des supports physiques pour l'archivage des données ou l'installation de logiciels. À une époque où le meilleur ordinateur portable signifie souvent le plus fin et le plus léger, l'A77-K3 se démarque en rejetant cette définition et constitue une proposition très intéressante sur le marché - également pour les joueurs qui aiment le rétro.
