Meta ferme les applications Messenger pour Windows et macOS

Meta a annoncé la fermeture des applications Messenger pour Windows et macOS . Comme le rapporte The Verge , la version Windows a commencé à informer les utilisateurs de sa fermeture à compter du 14 décembre 2025 , et macOS sera également définitivement supprimé. Depuis cette date, Messenger est uniquement utilisable via un navigateur , via messenger.com ou directement depuis le site web de Facebook . Les applications de bureau ont été introduites pour offrir une expérience plus rapide et indépendante du web, mais elles ont été progressivement supplantées par les versions mobiles et la nouvelle interface web, désormais considérée par Meta comme « plus complète et plus sécurisée ». La fermeture des applications de bureau Messenger signifie qu'à compter du 14 décembre 2025 , vous ne pourrez plus utiliser le service en tant que programme installé sur Windows ou macOS. Les utilisateurs devront accéder à leurs conversations exclusivement depuis un navigateur ou via les applications mobiles Facebook et Messenger , déjà intégrées sur Android et iOS. Sous Windows, vous pouvez également utiliser l'application de bureau Facebook, qui intègre également Messenger et est également disponible sur le Microsoft Store .
Les notifications et la messagerie instantanée continueront de fonctionner sur le web, mais certaines fonctionnalités natives des applications, comme l'intégration à la barre des tâches et la gestion directe des fichiers locaux, disparaîtront. Meta privilégie la nouvelle version web de Messenger , lancée il y a quelques mois avec une interface repensée, des performances améliorées et la prise en charge du thème sombre . Ceux qui utilisent Messenger pour le travail pourront toujours accéder à toutes leurs conversations via messenger.com , mais l'entreprise recommande de sauvegarder tous les fichiers ou pièces jointes importants avant de supprimer l'application. La suppression des applications de bureau s'inscrit dans un plan plus vaste visant à simplifier les plateformes de messagerie de Meta . L'entreprise réduit progressivement le nombre d'applications distinctes pour concentrer ses ressources sur Messenger, Instagram Direct et Threads , qui partageront une base technologique commune dans les prochains mois .
Ces dernières années, Meta a déjà fermé Workplace Chat , l'application d'entreprise connectée à sa plateforme de travail, et lancé une nouvelle version web de Messenger, plus performante en termes d'intégration avec Facebook et les autres services du groupe. L'objectif est de créer un écosystème plus cohérent, où messages, appels et contenus multimédias peuvent être échangés depuis une infrastructure unique, quel que soit l'appareil utilisé. Cette évolution réduit la fragmentation, mais marque aussi la fin d'une époque : les versions bureau de Messenger ont été lancées pour concurrencer des applications comme Skype ou Telegram , en proposant des conversations directes et des appels vidéo depuis votre ordinateur. Aujourd'hui, cependant, Meta se concentre sur un modèle de plus en plus orienté vers le navigateur et le mobile , où se concentre la majorité des utilisateurs actifs.
