Android Auto est mis à jour : pourquoi passer à Android 9.0 (ou rester à la traîne)

Google a récemment mis en place une obligation d'installer Android 9.0 ou une version ultérieure pour les dernières mises à jour d'Android Auto . Cette décision marque une étape importante pour garantir aux utilisateurs d'Android Auto les dernières fonctionnalités, la sécurité et les améliorations de performances. Mais quelles sont les implications de ce changement pour les utilisateurs et quelles sont les conséquences pour ceux qui utilisent des versions antérieures du système d'exploitation ? En 2022, Google avait déjà relevé la configuration minimale requise pour utiliser Android Auto à Android 8.0 . Cependant, ce changement n'a pas été immédiatement appliqué, permettant ainsi aux utilisateurs de continuer à utiliser des versions antérieures. Avec la sortie d'Android Auto 15.5 , Google a décidé d'imposer la configuration minimale requise pour utiliser Android 9.0 ou une version ultérieure, marquant ainsi un changement significatif dans la politique de support de la plateforme. Cette étape peut sembler une simple formalité, mais elle reflète une approche plus rigoureuse de la part de Google. En effet, en avril 2025, seulement 1 % des appareils actifs fonctionnaient sous Android 8.0 , tandis que 3 % étaient encore sous Android 8.1 . Par conséquent, la plupart des utilisateurs ont déjà installé une nouvelle version ou changé de smartphone, ce qui rend cette décision judicieuse.
Les applications et services Android Auto évoluent constamment, et la prise en charge des versions obsolètes peut limiter l'intégration de nouvelles fonctionnalités. En imposant des exigences plus strictes, Google souhaite améliorer la compatibilité et l'expérience utilisateur. En d’autres termes, même si cela peut paraître restrictif, ce changement est une nécessité pour garantir que chacun puisse profiter des fonctionnalités les plus récentes et les plus sécurisées d’ Android Auto . Avec cette nouvelle politique, les utilisateurs d'Android Auto doivent savoir que les appareils ne répondant pas à la configuration minimale requise pour Android 9.0 ne recevront pas les futures mises à jour. Cela a plusieurs conséquences sur l'utilisation de l'application. Par exemple, ceux qui continuent d'utiliser d'anciennes versions pourraient rencontrer des problèmes et un manque de support pour les nouvelles fonctionnalités. La communauté des utilisateurs pourrait ainsi se retrouver divisée, certains bénéficiant de correctifs et d'améliorations tandis que d'autres seraient laissés pour compte. Cette séparation pourrait être particulièrement probable dans le contexte des voitures équipées de systèmes d'infodivertissement de plus en plus sophistiqués.
De plus, le passage à un système d'exploitation plus récent peut également impacter l'accessibilité et l'interface utilisateur elle-même. Selon la version d' Android , les utilisateurs peuvent vivre des expériences différentes, ce qui peut compliquer l'interopérabilité avec les services associés. Enfin, il est important de noter que la mise à niveau forcée vers un système d'exploitation plus récent offre des améliorations de sécurité significatives. Android 9.0 et versions ultérieures incluent les derniers correctifs de sécurité et des protections essentielles, protégeant ainsi les utilisateurs des vulnérabilités. Et ce n’est pas seulement le cas d’Android Auto : d’autres applications, comme WhatsApp , certaines applications bancaires et d’autres applications de réseaux sociaux, ont des exigences de plus en plus strictes pour empêcher l’exploitation des vulnérabilités de sécurité.
