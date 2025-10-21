WhatsApp lance des statuts alimentés par l'IA, car tout est meilleur avec l'IA.

WhatsApp s'apprête à révolutionner notre façon de partager nos moments du quotidien. L'application de messagerie la plus populaire au monde lance une nouvelle fonctionnalité basée sur l'IA (étrange !) qui permet de créer des images uniques pour les statuts à partir d'une simple description textuelle. Déjà disponible sur Android et iOS , cette fonctionnalité utilise la technologie Meta AI pour transformer le texte en image, prête à être partagée avec vos contacts. Une façon rapide et créative de personnaliser et d'exprimer vos statuts. Pour l'activer, ouvrez simplement l' onglet Mises à jour , appuyez sur Ajouter un statut et appuyez sur « Images IA » en haut à droite, et décrivez ce que nous voulons voir, par exemple « un coucher de soleil sur la mer » ou « une ville futuriste au crépuscule ». L'intelligence artificielle génère plusieurs variantes de l'image , parmi lesquelles nous pouvons choisir notre préférée. Avant de publier, les utilisateurs peuvent ajouter du texte, des stickers ou des dessins , et même modifier le cadrage. Tout se fait directement dans l'éditeur de statut, sans quitter l'application. La même technologie avait déjà été expérimentée par WhatsApp pour créer des arrière-plans de chat personnalisés , également basés sur Meta AI, il était donc naturel de la voir ailleurs.
La génération d'images par IA pour les statuts est déployée progressivement et n'est actuellement disponible que pour un groupe limité d'utilisateurs. WhatsApp a commencé à la déployer sur les dernières versions de l'application Android et iOS , et son activation se fait côté serveur : certains utilisateurs bénéficieront de la fonctionnalité immédiatement, d'autres devront attendre les prochaines mises à jour. L'objectif de Meta est de tester la stabilité du système et la qualité de ses résultats avant de le rendre accessible à tous. Le déploiement complet couvrira progressivement davantage de pays et d'appareils , jusqu'à ce que l'ensemble des utilisateurs soient couverts. Cette fonctionnalité sera reconnaissable à la nouvelle option « Images IA » sur l'écran de création de statut. Nous sommes encore un peu sceptiques quant à l'utilisation généralisée des mises à jour WhatsApp, mais Meta n'a pas publié de données à ce sujet depuis un certain temps maintenant, et nous ne pensons pas que cela va changer de sitôt, nous ne pouvons donc interpréter les développements de cette fonctionnalité que comme un signe que les utilisateurs sont intéressés .
