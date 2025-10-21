Maintenant, Gemini ne nous laisse même pas lire les pages Internet, parce que la paresse ne finit jamais

Se connecter  
Maintenant, Gemini ne nous laisse même pas lire les pages Internet, parce que l...
Publié le: 21/10/2025 @ 17:27:13: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleÀ l'intérieur de la superposition Gemini (ces options qui apparaissent lorsque vous appuyez sur le bouton Gemini sur Android), il y a une nouvelle fonctionnalité qui apparaît pour le navigateur Chrome : elle s'appelle « résumer cette page » et elle fait exactement ce qu'elle dit, mais soyez prudent car tout ce qui brille n'est pas de l'or. La fonctionnalité « Résumer cette page » se trouve parmi les suggestions au-dessus de la barre « Demander à Gemini ». Après avoir sélectionné cette option, un résumé de la page apparaîtra dans une fenêtre flottante au bout de quelques secondes. Vous pouvez également développer le résumé ou poser des questions complémentaires pour approfondir le contenu et rendre votre navigation plus interactive. Il est intéressant de noter que les résumés sont générés à l'aide de la technologie Flash 2.5 , que nous ayons ou non défini 2.5 Pro dans l'application Gemini, ce qui est logique, car la vitesse est prioritaire sur le raisonnement, qui n'est de toute façon pas nécessaire dans un résumé de page Web normal.

Soyez toutefois prudent : Gemini ne pourra pas toujours accéder à la page en question, mais tentera tout de même de fournir un résumé. Il est donc essentiel de toujours prêter attention aux premières lignes et de vérifier s'il s'agit d'un résumé authentique ou si l'IA a improvisé à partir des informations affichées à l'écran, comme dans l'exemple ci-dessous. Et dans tous les cas, surtout si nous voulons apprendre quelque chose d'important , c'est toujours une bonne idée de tout lire de première main : nous évitons d'éventuelles erreurs et apprenons mieux en lisant une version complète plutôt qu'un abécédaire.
