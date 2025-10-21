Le bug PowerToys qui rend Windows 11 fou : voici comment arrêter le cycle de couleurs.

Récemment, une mise à jour de la suite PowerToys a causé des désagréments importants aux utilisateurs de Windows 11. Un nouveau bug a déclenché de manière inattendue la fonctionnalité Light Switch , qui permet de changer automatiquement le thème du système entre clair et sombre selon l' heure de la journée. Cela a entraîné un cycle ennuyeux entre les modes, obligeant les utilisateurs à alterner constamment entre les couleurs, générant confusion et frustration. Si vous avez rencontré ce problème, lisez la suite pour découvrir des solutions et des informations importantes sur cette fonctionnalité. La fonctionnalité « Interrupteur lumineux » de PowerToys était censée améliorer l'expérience utilisateur en adaptant les thèmes Windows à l'éclairage ambiant. Cependant, après la mise à jour, elle est devenue perturbatrice et s'est activée sans le consentement de l'utilisateur. Ce comportement inattendu a été confirmé par l'équipe PowerToys, qui a rapidement compris que l'activation par défaut était une erreur. La réaction des utilisateurs a été immédiate, avec des messages sur les forums d'assistance expliquant comment leur expérience de visionnage avait été perturbée par une soudaine explosion de lumière pendant les heures de clarté.
Heureusement, l'équipe de développement de PowerToys a rapidement résolu le problème. Dans un message de mise à jour, l'un des développeurs a précisé qu'il n'était pas prévu d'activer Light Switch par défaut et qu'un correctif était en cours de développement. Ils ont également fourni des instructions pour désactiver temporairement cette fonctionnalité afin d'éviter tout désagrément supplémentaire. Il est clair que la communication et le soutien des développeurs sont essentiels dans ces situations, car ils démontrent comment une erreur peut être corrigée de manière transparente et rapide. Si votre PC change de thème de manière aléatoire, il est important de vérifier si PowerToys est installé et si la fonction Light Switch est activée. Pour cela, accédez simplement aux paramètres de PowerToys et désactivez Light Switch . Il s'agit d'une solution provisoire utile en attendant la correction du bug. Il est également recommandé de désactiver la plupart des fonctionnalités PowerToys après une mise à jour, car elles ne sont pas toujours immédiatement utilisables. Cette approche permet d'éviter de futurs désagréments.
