Techland s'est imposé comme l'un des meilleurs développeurs de jeux d'horreur de survie en monde ouvert, en commençant par le premier Dead Island et ses spin-offs, et en continuant avec Dying Light qui inclut également l'extension The Following et la suite Dying Light 2: Stay Human. Initialement conçue comme une extension pour Dying Light 2, mais finalement développée en une seconde suite, Dying Light: The Beast fait revenir le protagoniste de la première série, Kyle Crane. Après la fin de Dying Light: The Following, Kyle Crane est capturé par la société GRE (Global Relief Effort) qui l'a envoyé dans le premier jeu et soumis à des expériences d'armes biologiques par des chercheurs dirigés par le Baron. Treize ans plus tard, Crane s'échappe enfin du laboratoire GRE grâce à l'aide d'une mystérieuse Olivia. Il se retrouve alors dans un village de montagne appelé Castor Woods, frappé par une pandémie de virus zombie, comme dans la série précédente. Dévoré par la rage et le désir de vengeance envers le Baron, Crane tente de contrôler ses nouveaux pouvoirs, qui le transforment en mi-humain, mi-animal, tout en aidant les habitants restants. Sans dévoiler plus de détails, Dying Light: The Beast pourrait être considéré comme le troisième Dying Light. La fin promet d'être une agréable surprise, surtout pour les fans. La première différence notable depuis les précédents réside dans le décor de Castor Woods, un petit village perché à flanc de montagne, peuplé d'arbres et d'arbustes, divisé en sept zones principales : des zones résidentielles, des zones industrielles et des zones touristiques de montagne. Contrairement à Harran et Villedor, qui comportaient de nombreux immeubles de grande hauteur, vous pratiquerez cette fois davantage le parkour, en sautant par-dessus les tuiles des toits des maisons.
