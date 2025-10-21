Se connecter  
Microsoft n'abandonne pas le développement de la Xbox
Publié le: 21/10/2025 @ 17:02:26: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftSuite à la sortie des consoles portables ASUS ROG Xbox Ally X et Xbox Ally, et face aux rumeurs d'abandon du projet de console portable de Microsoft, Sarah Bond, présidente de Xbox, a déclaré dans une interview accordée à Variety que l'entreprise n'abandonnait pas ses projets de nouveaux matériels. Elle a affirmé que Microsoft était « pleinement engagé » à poursuivre le développement des futurs appareils. L'entreprise développe et prototype déjà la prochaine génération de consoles, et collabore avec AMD sur ce projet. Mme Bond a souligné que l'entreprise voit une opportunité d'adopter une approche innovante du développement de plateformes et d'offrir aux joueurs un choix plus large en plus de la future console.

Concernant l'expérience portable Xbox/Windows, Bond a confirmé que Microsoft travaille activement à l'amélioration des logiciels : « Nous avons encore beaucoup d'innovations à attendre, de l'optimisation du système et de la compatibilité portable étendue aux nouvelles fonctionnalités, améliorations et à une sélection de jeux plus large. » Wccftech a également publié un test de la ROG Xbox Ally X, lui attribuant une note de 7,5 sur 10. Le testeur David Carcasole a souligné que, malgré sa puissance élevée, sa praticité et l'excellente optimisation de l'interface Xbox, la console présente de sérieux inconvénients : son prix élevé et l'absence de prise en charge de la plupart des jeux Xbox. C'est assez étrange, sachant que le nom de la console est littéralement Xbox.
