La nouvelle PlayStation 5 Pro est plus silencieuse et plus fraîche.

La nouvelle PlayStation 5 Pro, baptisée CFI-7121, désormais disponible en Europe, présente plusieurs améliorations par rapport au modèle original. La principale différence entre la PlayStation 5 Pro de lancement et la CFI-7121 réside dans l'efficacité énergétique améliorée du modèle 2025. Lors de tests avec Astro's Playroom et Gran Turismo 7, la nouvelle console s'est avérée deux à trois pour cent plus économe en énergie, même lors des rediffusions de Gran Turismo 7, poussant le système à ses limites grâce à la prise en charge complète du ray tracing. Cette amélioration permet également à la console de fonctionner légèrement moins chaud que le modèle 2024. De plus, la CFI-7121 est sensiblement plus silencieuse, avec un niveau sonore réduit d'environ vingt pour cent, soit une différence de deux décibels.
Le nouveau ventilateur présente un son légèrement plus bas, ce qui améliore l'expérience audio de la console. Les autres différences entre les deux versions sont minimes. La nouvelle version utilise un ventilateur légèrement modifié provenant d'un autre fabricant, une grille en plastique au lieu de métal, un dissipateur thermique arrière plus léger, certains modules VMM ont été partiellement retirés de la carte mère, et l'alimentation est plus légère et probablement plus performante. Tout cela a permis de réduire le poids total de la console de 3 103 à 3 016 grammes. Les modifications apportées à la manette DualSense mise à jour sont encore plus subtiles. Outre des ajustements internes mineurs et l'arrivée de pièces provenant d'un nouveau fournisseur, la manette a également supprimé le microphone arrière, probablement pour réduire les coûts de production.
