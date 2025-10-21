Se connecter  
Samsung est prÃªt Ã  produire des puces Ã  2 nm.
PubliÃ© le: 21/10/2025 @ 16:59:17: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielLa production en sÃ©rie de plaquettes de 2 nanomÃ¨tres utilisant la technologie GAA a dÃ©butÃ© fin septembre, et la premiÃ¨re plateforme Ã  l'utiliser sera le processeur Exynos 2600. Compte tenu du succÃ¨s de la division semi-conducteurs de Samsung, l'entreprise est prÃªte Ã  intensifier la production de ce nouveau procÃ©dÃ©. Lors d'une rÃ©union avec l'administration prÃ©sidentielle sud-corÃ©enne, l'un des dirigeants de l'entreprise a constatÃ© des progrÃ¨s impressionnants, et un reprÃ©sentant de SK Hynix a qualifiÃ© cette technologie de tournant crucial pour l'ensemble du secteur. Lors de cette rÃ©union, le dirigeant de Samsung a annoncÃ© l'intention de l'entreprise de reconquÃ©rir son leadership sur le marchÃ© mondial de la fabrication de puces sous contrat grÃ¢ce au procÃ©dÃ© de 2 nanomÃ¨tres.

Il a Ã©tÃ© annoncÃ© prÃ©cÃ©demment que Samsung avait dÃ©jÃ  finalisÃ© la conception de base de la deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration de son procÃ©dÃ© GAA 2 nanomÃ¨tres, et que les travaux sur la troisiÃ¨me version, baptisÃ©e SF2P+, devraient Ãªtre achevÃ©s d'ici deux ans. Autrement dit, l'entreprise investit activement pour rester compÃ©titive dans la production de puces de nouvelle gÃ©nÃ©ration. Cet investissement est crucial, car TSMC a quasiment monopolisÃ© le marchÃ© des semi-conducteurs ces derniÃ¨res annÃ©es, ne laissant aucune chance Ã  ses concurrents. Mais si Samsung rÃ©ussit ses plans, l'entreprise pourrait rattraper, voire dÃ©passer, son principal concurrent d'ici deux Ã  trois ans. Cela aura sans aucun doute un impact positif sur le dÃ©veloppement global des semi-conducteurs.
