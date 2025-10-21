Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Apple prépare deux flagships pliables à la fois.
Publié le: 21/10/2025 @ 16:58:50: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileL'entrée tant attendue d'Apple sur le marché des appareils pliables semble se profiler à l'horizon. Selon un rapport récent, l'entreprise travaille sur deux modèles. Le premier iPhone pliable, un modèle de type livre, devrait être lancé en 2026, tandis que la version à clapet suivra en 2028, deux ans après les débuts d'Apple sur ce segment. Le premier modèle, que les analystes appellent provisoirement iPhone Fold, se pliera verticalement, à l'instar de la série Samsung Galaxy Z Fold, ressemblant à deux iPhone Air connectés. La seconde version sera conçue dans le style du Galaxy Z Flip : un modèle à clapet compact, privilégiant le design et la portabilité. C'est ce qu'a annoncé l'analyste Kim Ki-hyun, directeur de Stone Partners, lors de la conférence Tech Summit. Il a confirmé qu'Apple avait déjà noué des partenariats avec plusieurs fournisseurs pour préparer le lancement de 2026.

De plus, selon lui, l'entreprise prévoit d'élargir sa gamme d'appareils pliables début 2028, ce qui témoigne d'une vision à long terme plutôt que d'une expérience ponctuelle. Le premier iPhone pliable, selon la source, sera doté de technologies d'affichage avancées qui devraient donner à Apple un avantage concurrentiel. Par exemple, l'appareil utilisera un écran LTPO, la technologie COE, CPM, la technologie Clear OC, une caméra sous l'écran et la technologie Glass Mid-Frame. Cependant, pour l'instant, il ne s'agit que de spéculations internes, et elles pourraient bien être erronées. Il vaut mieux attendre la sortie officielle.
Samsung est prêt à produire des puces ... »« Windows a installé un ancien pilote ? M...
Plus d'actualités dans cette catégorie
20-10Europol démantèle 40 000 cartes SIM. L'ampleur de la fraude est terrifiante.
17-10Vivo (re)parie sur l'Europe : OriginOS 6 arrive avec un vent de fraîcheur
16-10Samsung abandonne le Galaxy S26 Edge
13-10Un VPN gratuit prend le contrôle de votre téléphone. Désinstallez-le immédiatement.
13-10Les Chinois ne se gênent pas. Ils ont sorti Android iOS 26 et s'en vantent.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Social Social
Meta ferme les applications Messenger pour Windows et macOS
Android Android
Android Auto est mis à jour : pourquoi passer à Android 9.0 (ou rester à la traîne)
Social Social
WhatsApp lance des statuts alimentés par l'IA, car tout est meilleur avec l'IA.
Google Google
Maintenant, Gemini ne nous laisse même pas lire les pages Internet, parce que la paresse ne finit jamais
Microsoft Microsoft
Le bug PowerToys qui rend Windows 11 fou : voici comment arrêter le cycle de couleurs.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?