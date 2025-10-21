Apple prépare deux flagships pliables à la fois.

L'entrée tant attendue d'Apple sur le marché des appareils pliables semble se profiler à l'horizon. Selon un rapport récent, l'entreprise travaille sur deux modèles. Le premier iPhone pliable, un modèle de type livre, devrait être lancé en 2026, tandis que la version à clapet suivra en 2028, deux ans après les débuts d'Apple sur ce segment. Le premier modèle, que les analystes appellent provisoirement iPhone Fold, se pliera verticalement, à l'instar de la série Samsung Galaxy Z Fold, ressemblant à deux iPhone Air connectés. La seconde version sera conçue dans le style du Galaxy Z Flip : un modèle à clapet compact, privilégiant le design et la portabilité. C'est ce qu'a annoncé l'analyste Kim Ki-hyun, directeur de Stone Partners, lors de la conférence Tech Summit. Il a confirmé qu'Apple avait déjà noué des partenariats avec plusieurs fournisseurs pour préparer le lancement de 2026.
De plus, selon lui, l'entreprise prévoit d'élargir sa gamme d'appareils pliables début 2028, ce qui témoigne d'une vision à long terme plutôt que d'une expérience ponctuelle. Le premier iPhone pliable, selon la source, sera doté de technologies d'affichage avancées qui devraient donner à Apple un avantage concurrentiel. Par exemple, l'appareil utilisera un écran LTPO, la technologie COE, CPM, la technologie Clear OC, une caméra sous l'écran et la technologie Glass Mid-Frame. Cependant, pour l'instant, il ne s'agit que de spéculations internes, et elles pourraient bien être erronées. Il vaut mieux attendre la sortie officielle.
De plus, selon lui, l'entreprise prévoit d'élargir sa gamme d'appareils pliables début 2028, ce qui témoigne d'une vision à long terme plutôt que d'une expérience ponctuelle. Le premier iPhone pliable, selon la source, sera doté de technologies d'affichage avancées qui devraient donner à Apple un avantage concurrentiel. Par exemple, l'appareil utilisera un écran LTPO, la technologie COE, CPM, la technologie Clear OC, une caméra sous l'écran et la technologie Glass Mid-Frame. Cependant, pour l'instant, il ne s'agit que de spéculations internes, et elles pourraient bien être erronées. Il vaut mieux attendre la sortie officielle.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité