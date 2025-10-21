Se connecter  
Windows a installé un ancien pilote ? Microsoft explique.
Publié le: 21/10/2025 @ 14:24:25: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft a publié un nouvel article d'assistance expliquant clairement le fonctionnement des pilotes sous Windows. Si ce sujet peut sembler familier aux utilisateurs expérimentés, la mise à jour ou l'installation de pilotes reste une source de frustration et de confusion pour beaucoup. Les pilotes sont un élément clé de la communication entre le système d'exploitation et le matériel. Microsoft explique que les mises à jour de pilotes dans Windows Update proviennent directement des fabricants de matériel, et non de Microsoft elle-même. Microsoft agit simplement en tant que distributeur, mettant à disposition les versions mises à jour via sa plateforme. L'article met en évidence des différences de dénomination des pilotes qui peuvent semer la confusion chez les utilisateurs : les anciennes versions utilisent un schéma de dénomination différent des versions actuelles. Par conséquent, vous pourriez trouver différentes variantes d'un même logiciel dans la liste des mises à jour, même si elles sont en réalité parfaitement compatibles.

L'une des questions les plus fréquentes concerne la date de sortie du pilote. De nombreux utilisateurs constatent que Windows installe des fichiers dont les dates semblent très anciennes, ce qui soulève des doutes quant à leur validité. Microsoft explique que la date affichée dans le système ne correspond pas toujours à la date de sortie réelle. Parfois, cette valeur est définie par le fabricant, ce qui n'a aucune incidence sur la qualité ou la compatibilité du logiciel. Ce sont les paramètres techniques et la compatibilité avec la version du système qui comptent, et non la date de sortie. Certains utilisateurs ont remarqué que Windows peut installer simultanément plusieurs pilotes apparemment identiques. Microsoft explique ce phénomène par l'architecture des appareils et la répartition des fonctions entre les différents composants logiciels par les fabricants. Souvent, un même appareil nécessite plusieurs pilotes pour fonctionner ensemble, chacun étant responsable de fonctions distinctes. Le système reconnaît les dépendances et installe les composants nécessaires, même si leurs versions semblent identiques.

Avec la fin du support de Windows 10, la compatibilité et les mises à jour des pilotes ont pris une importance accrue. De nombreux utilisateurs choisissent de migrer vers Windows 11, où les politiques de distribution des pilotes sont plus strictes. Microsoft met l'accent sur la stabilité et la sécurité, c'est pourquoi le processus de vérification de Windows Update est plus rigoureux que dans les versions précédentes du système. L'entreprise encourage les utilisateurs à éviter de télécharger des pilotes depuis des sites non officiels et à privilégier les canaux de distribution officiels.
