X vend des noms d'utilisateur pour des millions de dollars. Un compte inactif peut valoir une fortune.

X déploie enfin son projet tant attendu de vente de noms d'utilisateur inactifs. La nouvelle « Place de marché des identifiants » permettra aux abonnés payants d'acheter des identifiants convoités, inutilisés depuis des années, dont certains pourraient valoir des millions de dollars. Selon les informations partagées par l'entreprise, X proposera deux types de noms d'utilisateur inactifs : les « Prénoms prioritaires », qui incluent les noms complets, les phrases complexes ou les combinaisons alphanumériques, et les « Prénoms rares », qui sont des noms courts, génériques ou culturellement significatifs tels que @one, @fly ou @compute. Les abonnés aux forfaits Premium+ et Premium Business pourront obtenir certains de ces noms d'utilisateur prioritaires dans le cadre de leurs abonnements. Attention toutefois : la résiliation de votre abonnement entraînera également la perte du nom d'utilisateur acheté, car la plateforme s'engage à révoquer l'accès à votre compte à l'expiration de votre paiement. C'est là que les choses se compliquent. X prévoit de distribuer certains noms via des « public drops », des appels ouverts permettant aux utilisateurs de postuler pour des noms spécifiques. Les décisions seront prises « sur la base du mérite », c'est-à-dire, entre autres, de l'engagement et des contributions antérieures à la communauté. D'autres noms, plus prestigieux, seront vendus sur invitation, et leurs prix, selon X, devraient varier de 2 500 $ à un montant à sept chiffres, selon la longueur, la popularité et l'importance culturelle du mot. Les personnes qui décident d'acheter un identifiant rare devront disposer d'un abonnement Premium+ ou Business actif pour lancer le processus d'achat, mais ne seront pas tenues de le maintenir une fois la transaction finalisée.
Le concept X est déjà comparé au marché des noms de domaine sur Internet. Comme le souligne Andrew Allemann, éditeur de Domain Name Wire, il existe de nombreuses similitudes entre le commerce de noms d'utilisateur et la vente de domaines expirés. « Pendant des années, des gens ont acheté et vendu des noms sur X, mais l'entreprise n'en a tiré aucun profit. Elle souhaite désormais changer la donne », explique Allemann. Parallèlement, l'expert souligne les préoccupations juridiques entourant le nouveau modèle. La politique de X prévoit la révocation du nom si le compte reste inactif pendant 30 jours. « Si je devais payer des milliers de dollars pour un nom, je voudrais une garantie contractuelle qu'il ne soit pas révoqué après un mois d'inactivité », ajoute-t-il. Ce n'est pas la première fois que X suscite la controverse concernant un piratage de nom d'utilisateur. En 2023, la plateforme a retiré le nom d'utilisateur @X à un photographe de San Francisco sans aucune compensation financière, lui offrant uniquement des produits dérivés et une visite du siège social de l'entreprise. La même année, les comptes populaires @music et @America ont également été révoqués, suscitant de vives critiques de la part de la communauté.
Dans son annonce officielle, X présente l'initiative comme un « projet évolutif » visant à devenir une nouvelle norme du secteur, à l'instar de son ancien système de Notes communautaires. L'entreprise suggère que d'autres plateformes de réseaux sociaux pourraient suivre l'exemple en créant leurs propres plateformes de noms d'utilisateur. Cependant, les commentateurs affirment que cette idée met en lumière un problème majeur des plateformes modernes : l'absence de véritable appropriation du contenu par l'utilisateur. Comme le souligne Allemann : « Sur votre propre site web, vous êtes aux commandes. Sur les réseaux sociaux, le propriétaire de la plateforme peut modifier les règles à tout moment, vous exclure ou récupérer ce que vous avez payé. »
