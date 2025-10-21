Instagram pourrait nuire à l'image corporelle des adolescents

De nombreux adolescents ont des difficultés avec leur image corporelle, et Internet et les réseaux sociaux, qui glorifient les modèles idéaux, n'y contribuent certainement pas. Une étude Meta le confirme. Un rapport de Meta Platforms, propriétaire de plateformes de médias sociaux majeures, a établi un lien entre l'utilisation d'Instagram et une image corporelle négative chez les adolescents. Selon cette analyse, les jeunes qui se sentent mal dans leur peau et utilisent Instagram sont plus susceptibles d'être exposés à des contenus liés aux troubles alimentaires. Les auteurs du rapport ont interrogé un groupe de 1 149 adolescents en 2023-2024 sur leur sentiment de mal-être corporel après avoir consulté Instagram. Ils ont ensuite analysé le contenu vu sur la plateforme pendant trois mois. Les résultats sont alarmants : les adolescents mécontents de leur apparence étaient plus sensibles aux contenus liés aux troubles alimentaires. Pour eux, ces contenus représentaient 10,5 % de ce qu’ils voyaient sur Instagram. Seuls 3,3 % des adolescents n’ont signalé aucun problème de ce type. L’étude a également montré que les personnes ayant des problèmes d’image corporelle regardaient davantage de contenu sur les comportements à risque, la violence et la souffrance. Ce contenu représentait 27 % de ce que les adolescents ont vu, contre 13,6 % de ceux qui n’ont pas signalé d’émotions négatives liées à l’apparence.
Bien que les auteurs de l'étude soulignent qu'il n'est pas possible d'affirmer de manière définitive qu'Instagram fait que les adolescents se sentent plus mal, ils ont noté que la plateforme expose ces utilisateurs à des contenus susceptibles d'aggraver leurs problèmes d'estime de soi. Meta a déclaré que l'entreprise s'efforçait de mieux comprendre les expériences des jeunes et d'améliorer la sécurité de la plateforme. Suite à ces constatations, l'entreprise a annoncé qu'elle réduirait de moitié le nombre de contenus comportant des avertissements relatifs à l'âge affichés aux adolescents.
