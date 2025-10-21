Des pirates informatiques volent du code en 30 secondes. Google apporte des modifications urgentes à Gmail.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Des pirates informatiques volent du code en 30 secondes. Google apporte des modi...
Publié le: 21/10/2025 @ 00:17:24: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle a ajouté de nouvelles fonctionnalités de sécurité à Gmail pour aider à protéger les comptes, notamment en cas d'attaque permettant le vol d'un code 2FA (authentification à deux facteurs) en seulement 30 secondes. Ces derniers mois, le nombre d'attaques contre les applications Google, dont Gmail, a augmenté de 84 %. La principale menace provient des e-mails qui volent les mots de passe. Google a reconnu que les méthodes traditionnelles pour récupérer l'accès à un compte ne fonctionnent pas toujours, surtout si un utilisateur perd son téléphone ou n'a pas mis à jour ses coordonnées. C'est pourquoi Google propose une solution appelée Contacts de récupération, qui vous permet d'attribuer des contacts de confiance, comme votre famille ou vos amis, à votre compte Gmail. Ainsi, si votre compte est verrouillé, ces contacts de confiance peuvent vous aider à le récupérer.

Il est important de configurer cette fonctionnalité avant de perdre l'accès à votre compte. Vous pouvez le faire dans les paramètres de sécurité sur le site web de Google. De plus, Google a introduit l'option « Se connecter avec son numéro de téléphone ». Celle-ci permettra aux utilisateurs Android de retrouver plus facilement l'accès à leur compte Gmail en saisissant simplement leur numéro de téléphone. Une fois saisi, les comptes associés à ce numéro apparaîtront à l'écran. Sélectionnez simplement le compte, saisissez le code depuis l'écran de verrouillage de votre téléphone et l'accès sera accordé sans mot de passe.
Instagram pourrait nuire à l'image corp... »« Test Cronos : The New Dawn (PS5) - Survi...
Plus d'actualités dans cette catégorie
15-10Le grand changement de Google : des rappels Keep à un tout nouveau Tasks intégré !
14-10Google introduit un bouton pour masquer les publicités. C'est ce que nous attendions.
09-10Il y a un bug sérieux dans Gemini, mais Google ne veut pas le corriger et blâme les utilisateurs.
08-10Google ajoute l'IA en mode recherche
06-10Google vient de l'admettre. De nouvelles règles restreignent le téléchargement d'applications provenant d'autres sources.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Social Social
Instagram pourrait nuire à l'image corporelle des adolescents
Google Google
Des pirates informatiques volent du code en 30 secondes. Google apporte des modifications urgentes à Gmail.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Cronos : The New Dawn (PS5) - Survivez aux terres désolées de l’avenir, affrontez des créatures cauchemardesques en fusion et remontez dans le temps ...
Mobile Mobile
Europol démantèle 40 000 cartes SIM. L'ampleur de la fraude est terrifiante.
Internet Internet
La panne mondiale du cloud d'Amazon laisse des milliers d'applications hors service et des millions d'utilisateurs sans accès.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?