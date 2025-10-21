Des pirates informatiques volent du code en 30 secondes. Google apporte des modifications urgentes à Gmail.

Google a ajouté de nouvelles fonctionnalités de sécurité à Gmail pour aider à protéger les comptes, notamment en cas d'attaque permettant le vol d'un code 2FA (authentification à deux facteurs) en seulement 30 secondes. Ces derniers mois, le nombre d'attaques contre les applications Google, dont Gmail, a augmenté de 84 %. La principale menace provient des e-mails qui volent les mots de passe. Google a reconnu que les méthodes traditionnelles pour récupérer l'accès à un compte ne fonctionnent pas toujours, surtout si un utilisateur perd son téléphone ou n'a pas mis à jour ses coordonnées. C'est pourquoi Google propose une solution appelée Contacts de récupération, qui vous permet d'attribuer des contacts de confiance, comme votre famille ou vos amis, à votre compte Gmail. Ainsi, si votre compte est verrouillé, ces contacts de confiance peuvent vous aider à le récupérer.
Il est important de configurer cette fonctionnalité avant de perdre l'accès à votre compte. Vous pouvez le faire dans les paramètres de sécurité sur le site web de Google. De plus, Google a introduit l'option « Se connecter avec son numéro de téléphone ». Celle-ci permettra aux utilisateurs Android de retrouver plus facilement l'accès à leur compte Gmail en saisissant simplement leur numéro de téléphone. Une fois saisi, les comptes associés à ce numéro apparaîtront à l'écran. Sélectionnez simplement le compte, saisissez le code depuis l'écran de verrouillage de votre téléphone et l'accès sera accordé sans mot de passe.
