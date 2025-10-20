Europol démantèle 40 000 cartes SIM. L'ampleur de la fraude est terrifiante.

Europol a démantelé une ferme de cartes SIM utilisée pour le phishing et d'autres types de fraude. L'opération a été menée par des agences d'Autriche, d'Estonie, de Finlande et de Lettonie, en coopération avec Europol et Eurojust. Dans le cadre de l'opération, baptisée SIMCARTEL, sept personnes ont été arrêtées et des perquisitions ont permis la saisie de 1 200 boîtiers SIM contenant jusqu'à 40 000 cartes SIM actives. Cinq serveurs ont également été mis hors service et deux sites web liés à des activités criminelles ont été saisis. Par ailleurs, les autorités ont saisi des voitures de luxe et plus de 700 000 € de fonds détenus sur des comptes bancaires et en cryptomonnaies. Le groupe responsable de ces crimes opérait en Autriche et en Lettonie, où plus de 3 200 fraudes ont été recensées, entraînant des pertes de 4,9 millions d'euros.
La ferme proposait des numéros de téléphone de plus de 80 pays qui permettaient la création de faux comptes sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée, permettant aux criminels de dissimuler leur identité. Les criminels utilisaient ces numéros pour mener des attaques d'hameçonnage, escroquer leurs victimes en les persuadant d'investir dans des projets fictifs et extorquer de l'argent en se faisant passer pour des membres de leur famille. Par exemple, ils se faisaient passer pour les enfants de leurs victimes et demandaient des virements urgents sur un compte donné. Tout cela s’est produit sur des plateformes comme GoGetSMS, qui offraient aux utilisateurs la possibilité d’obtenir des numéros de téléphone temporaires et de les utiliser pour s’inscrire sur des services en ligne. De plus, sur ce site Web, vous pouviez « monétiser » des cartes SIM en permettant à d'autres de recevoir des messages SMS, ce qui était censé générer des revenus.
