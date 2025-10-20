La panne mondiale du cloud d'Amazon laisse des milliers d'applications hors service et des millions d'utilisateurs sans accès.

Se connecter  
Publié le: 20/10/2025 @ 14:58:02: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetL'une des plus importantes pannes d'infrastructure Internet vient de toucher des millions d'utilisateurs dans le monde. Le problème vient d'Amazon Web Services (AWS), le géant du cloud computing dont les serveurs alimentent les applications mobiles et les sites web les plus populaires. Amazon Web Services a confirmé des taux d'erreur importants dans sa région US-EAST-1, qui gère une part importante du trafic Internet aux États-Unis et au-delà. Les ingénieurs de l'entreprise ont identifié une cause potentielle du problème : des défaillances des API DynamoDB. Les équipes techniques travaillent actuellement sur plusieurs solutions parallèles pour accélérer la reprise. La liste des plateformes affectées est impressionnante. Selon le service de surveillance des pannes Downdetector, les utilisateurs signalent des problèmes avec les applications et services suivants :

- Messageries et réseaux sociaux : Snapchat, Signal, Slack
- Jeux : Roblox, Fortnite, Clash of Clans, Clash Royale, Pokémon Go, Rocket League
- Outils : Duolingo, Zoom, Canva, Smartsheet, Wordle
- Fitness et style de vie : My Fitness Pal, Peloton, Life360
- Cryptomonnaies : Coinbase
- Jeux : Epic Games Store, PlayStation Network

Étonnamment, la panne a également affecté le site web du HMRC (le centre des impôts britannique). Lors des tests de la BBC, le site a affiché des messages d'erreur. La situation s'est aggravée lorsque les banques ont commencé à signaler des problèmes. Les institutions financières britanniques Lloyds, Halifax et Bank of Scotland ont reçu des milliers de signalements de pannes. Les clients ne pouvaient plus se connecter à leurs applications mobiles ni à leurs services bancaires en ligne. Des signalements de paiements par carte refusés circulent également sur les réseaux sociaux. On ignore actuellement si ces problèmes bancaires sont directement liés à la panne d'AWS ou à un incident distinct.

Amazon Web Services est un service cloud qui fournit une infrastructure serveur à des millions d'entreprises dans le monde. En pratique, la plupart des applications pour smartphones utilisent les centres de données AWS. Lorsqu'un système Amazon tombe en panne, l'effet domino est quasi immédiat : des centaines de services perdent simultanément la connexion à leurs serveurs. L'entreprise met régulièrement à jour l'état d'avancement de la panne sur son site web. Les ingénieurs nous assurent qu'ils s'efforcent de comprendre pleinement la cause profonde de la panne et d'en atténuer les effets.
