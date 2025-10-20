Le marché des pâtes thermiques propose des centaines de produits, des pâtes de haute qualité avec des additifs métalliques et céramiques aux solutions silicone bon marché censées offrir de bonnes performances aux ordinateurs personnels. Cependant, comme vient de le démontrer Igor Wallosk d'Igor's Lab , toutes les bonnes affaires ne valent pas leur prix. Son enquête a révélé que la pâte Amech (Aimac) SGT-4, populaire et apparemment inoffensive, fabriquée en Corée du Sud, pourrait non seulement être inefficace mais également nocive pour les équipements. Le SGT-4 est disponible dans de nombreuses boutiques en ligne à travers le monde. Il séduit les clients grâce à son prix abordable et aux avis positifs des utilisateurs. Ceux-ci le jugent uniquement pour sa facilité d'application et son effet thermique temporaire. Cependant, des tests menés par Igor Walloska ont révélé que cette étiquette attrayante dissimule un sérieux problème chimique.
D'après les tests, la SGT-4 n'est pas une pâte à base de silicone classique, contrairement à ce qu'affirme le fabricant. Elle contient du silicone RTV réactif qui, au contact de l'humidité, libère de l'acide acétique, une substance à l'odeur désagréable caractéristique de vinaigre. Cet acide corrode les surfaces en cuivre, provoquant des piqûres (petites bosses), une décoloration et même une adhésion permanente du dissipateur thermique au processeur. En pratique, cela signifie qu'après un certain temps, le refroidisseur peut littéralement « coller » au processeur, et tenter de le retirer risque d'endommager le matériel. Pire encore, la formation de piqûres sur les surfaces du processeur et du dissipateur thermique réduit l'efficacité du transfert thermique, rendant l'efficacité thermique réelle de la pâte nettement inférieure aux déclarations du fabricant.
Les pâtes thermiques sont conçues pour combler les micro-espaces entre le refroidisseur et la surface du processeur, augmentant ainsi la surface de contact et améliorant le transfert de chaleur. Cependant, avec la pâte SGT-4, c'est l'inverse qui se produit : des réactions chimiques créent de nouveaux micro-espaces qui réduisent la conductivité et entraînent une surchauffe. Sur le forum sud-coréen Quasarzone, les utilisateurs ont signalé de nombreux problèmes avec cette pâte, tels que des marquages décolorés sur les processeurs, une décoloration et des piqûres sur le cuivre, ainsi que des difficultés à retirer le refroidisseur.
Lorsque la communauté a commencé à exiger des éclaircissements, Amech, une entreprise opérant sans site web officiel, a non seulement omis de répondre aux allégations de manière substantielle, mais a également attaqué personnellement ceux qui avaient publié les preuves. Les représentants du fabricant ont affirmé que le produit était conforme aux normes RoHS et REACH, ce qui était censé confirmer sa sécurité. Le problème est que ces certifications font référence à l'absence de substances toxiques pour l'environnement, et non à la réactivité chimique ou à la corrosivité pour les métaux. De plus, dans ses réponses officielles, Amech a qualifié Igor Walloska de manière désobligeante, le qualifiant d'« Allemand », évitant tout argument technique. L'histoire de la pâte thermique SGT-4 est un avertissement pour tous les passionnés de PC, démontrant qu'un prix bas et de bons avis en ligne ne font pas tout. Il est préférable de privilégier les produits éprouvés de marques réputées, surtout lorsqu'il s'agit d'un composant aussi crucial que la dissipation thermique du processeur.
