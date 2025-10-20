Se connecter  
Apple est prêt à sortir un MacBook Pro à écran tactile.
Publié le: 20/10/2025 @ 14:45:55: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleIl semble qu'Apple soit enfin prêt à rompre avec une tradition bien ancrée et à sortir un MacBook tactile. Le MacBook Pro tactile devrait bénéficier d'une refonte complète et être commercialisé d'ici la fin de l'année prochaine ou début 2027. Selon certaines sources, le nouveau modèle sera doté d'un écran OLED aux couleurs riches et aux noirs profonds, ainsi que d'une charnière modernisée qui empêchera l'écran de bouger au toucher et améliorera la rigidité structurelle globale. Depuis des années, Apple maintient que macOS n'est pas conçu pour le tactile, privilégiant l'interaction classique avec le clavier et le trackpad.

Cependant, compte tenu de l'intérêt croissant de l'entreprise pour l'intelligence artificielle et l'informatique visuelle, notamment le composant Visual Intelligence, intégré à Apple Intelligence, l'introduction d'un MacBook tactile semble logique. Cette fonctionnalité sera particulièrement utile aux créateurs de contenu, designers et développeurs qui privilégient l'interaction directe avec l'écran sans perdre la puissance et la flexibilité de macOS. Il est possible que le nouveau MacBook Pro tactile marque une étape vers l'unification progressive d'iPadOS et de macOS. Avec la sortie d'iPadOS 26, l'entreprise a considérablement réduit les différences entre l'iPad et le Mac, en ajoutant un système de fenêtres, une barre de menus complète et un nouveau curseur pour des actions plus précises. Tout cela ne fait que renforcer l'hypothèse selon laquelle iPadOS 26 est essentiellement un signe avant-coureur des écrans tactiles sur les ordinateurs portables Apple.
