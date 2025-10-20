Les mises à niveau de Siri ne se déroulent pas comme prévu par Apple.

La compétitivité d'Apple sur le marché des technologies grand public dépend aujourd'hui largement de sa capacité à doter son assistant vocal emblématique, Siri, de fonctionnalités modernes basées sur l'IA. Cependant, selon des rapports récents, le processus de mise à jour de Siri se heurte à d'importantes difficultés et ne répond pas aux attentes internes de l'entreprise. Selon le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, certains ingénieurs Apple expriment des inquiétudes quant aux performances actuelles de la nouvelle version de Siri, dont la sortie est prévue avec la mise à jour iOS 26.4 au printemps 2026. Bien que Gurman ne précise pas les problèmes techniques spécifiques, un rapport de Bloomberg d'août indique que les développeurs Apple rencontrent des difficultés pour garantir le fonctionnement stable de Siri dans diverses applications, notamment dans des situations critiques comme les opérations bancaires.
Des informations récentes mettent également en lumière le départ soudain de Ke Yang, qui a pris il y a quelques semaines la tête de l'équipe « Réponses, Connaissances et Informations » chargée de développer les fonctionnalités intelligentes de Siri. La rumeur court qu'elle quitterait l'entreprise pour un poste mieux rémunéré. L'équipe AKI était chargée d'intégrer la capacité de Siri à récupérer directement des informations sur Internet, à l'instar des modèles de langage actuels d'OpenAI. Cependant, la modernisation interne de Siri semble progresser plus lentement que prévu.
