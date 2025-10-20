Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Microsoft pourrait développer une émulation Xbox pour les appareils Xbox Ally ...
Publié le: 20/10/2025 @ 14:28:06: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosMicrosoft pourrait bientôt introduire un nouveau système d'émulation. Celui-ci devrait permettre aux jeux Xbox de fonctionner directement sur les appareils Windows. Selon Jez Corden, Microsoft travaille sur une solution adaptée, compatible avec la ROG Xbox Ally. Cela permettrait de connecter plus étroitement l'appareil à l'écosystème Xbox. Corden en a parlé lors du podcast Xbox Two et sur Discord ; il a indiqué que la technologie devrait être disponible fin 2025 ou début 2026. Il a comparé ce projet à l'ancienne rétrocompatibilité de la Xbox 360. À l'époque, les anciens jeux pouvaient fonctionner sur les consoles plus récentes. Selon Corden, Microsoft devait toutefois conclure des accords de licence au préalable, raison pour laquelle seuls certains titres seront initialement pris en charge. La ROG Xbox Ally nécessite actuellement des paramètres manuels pour lancer les jeux de manière optimale. Cependant, Microsoft prévoit de nouvelles fonctionnalités qui devraient rendre l'expérience de jeu plus proche de celle d'une console. Corden a également expliqué qu'il s'agissait bien d'une émulation, ce qui signifie que le projet ne faisait pas partie du programme « Play Anywhere ». Microsoft semble travailler sur une stratégie visant à intégrer plus étroitement les consoles et les systèmes PC. Il a également mentionné que plusieurs nouvelles consoles Xbox pourraient être commercialisées dans les années à venir : certains modèles seront davantage orientés PC, tandis que les générations futures seront équipées de puces AMD compatibles avec les jeux Xbox et Windows.

Les mises à niveau de Siri ne se dérou... »« La mise à jour de Windows 11 perturbe l...
Plus d'actualités dans cette catégorie
20-10Test Cronos : The New Dawn (PS5) - Survivez aux terres désolées de l’avenir, affrontez des créatures cauchemardesques en fusion et remontez dans le temps ...
17-10Test Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown (Nintendo Switch) - Quand XCom rencontre les Tortues Ninja.
16-10Test Extremely Powerful Capybaras (PS5) - Vampire Survivors fait encore des émules
16-10Réinventer Painkiller - Premier journal des développeurs avant le lancement le 21 octobre
16-10Jouez gratuitement à F1 25 ce week-end
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Cronos : The New Dawn (PS5) - Survivez aux terres désolées de l’avenir, affrontez des créatures cauchemardesques en fusion et remontez dans le temps ...
Mobile Mobile
Europol démantèle 40 000 cartes SIM. L'ampleur de la fraude est terrifiante.
Internet Internet
La panne mondiale du cloud d'Amazon laisse des milliers d'applications hors service et des millions d'utilisateurs sans accès.
Internet Internet
L'UE et l'OMS lancent une surveillance mondiale d'Internet
Matériel Matériel
Attention : cette pâte thermique populaire peut endommager votre processeur.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?