Publié le: 20/10/2025 @ 14:28:06: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Microsoft pourrait bientôt introduire un nouveau système d'émulation. Celui-ci devrait permettre aux jeux Xbox de fonctionner directement sur les appareils Windows. Selon Jez Corden, Microsoft travaille sur une solution adaptée, compatible avec la ROG Xbox Ally. Cela permettrait de connecter plus étroitement l'appareil à l'écosystème Xbox. Corden en a parlé lors du podcast Xbox Two et sur Discord ; il a indiqué que la technologie devrait être disponible fin 2025 ou début 2026. Il a comparé ce projet à l'ancienne rétrocompatibilité de la Xbox 360. À l'époque, les anciens jeux pouvaient fonctionner sur les consoles plus récentes. Selon Corden, Microsoft devait toutefois conclure des accords de licence au préalable, raison pour laquelle seuls certains titres seront initialement pris en charge. La ROG Xbox Ally nécessite actuellement des paramètres manuels pour lancer les jeux de manière optimale. Cependant, Microsoft prévoit de nouvelles fonctionnalités qui devraient rendre l'expérience de jeu plus proche de celle d'une console. Corden a également expliqué qu'il s'agissait bien d'une émulation, ce qui signifie que le projet ne faisait pas partie du programme « Play Anywhere ». Microsoft semble travailler sur une stratégie visant à intégrer plus étroitement les consoles et les systèmes PC. Il a également mentionné que plusieurs nouvelles consoles Xbox pourraient être commercialisées dans les années à venir : certains modèles seront davantage orientés PC, tandis que les générations futures seront équipées de puces AMD compatibles avec les jeux Xbox et Windows.
Plus d'actualités dans cette catégorie
20-10Test Cronos : The New Dawn (PS5) - Survivez aux terres désolées de l’avenir, affrontez des créatures cauchemardesques en fusion et remontez dans le temps ...
17-10Test Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown (Nintendo Switch) - Quand XCom rencontre les Tortues Ninja.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité