La mise à jour de Windows 11 perturbe la souris et le clavier. La réparation système ne fonctionne pas.

Microsoft a lancé la première mise à jour majeure de Windows 11, la version 25H2, avec le Patch Tuesday d'octobre (KB5066835). Alors que ce lancement était censé être discret pour la nouvelle version du système, les premiers jours suivant son lancement ont été marqués par une vague de critiques et de rapports de bugs. Au lieu d'améliorer la stabilité, la mise à jour a engendré des problèmes pouvant empêcher les utilisateurs d'accéder aux outils de récupération système de base. La première alerte a retenti peu après le lancement, lorsque Microsoft a été contraint de publier une solution de contournement d'urgence pour un bug de corruption de l'hôte local . Aujourd'hui, la situation semble encore plus grave. L'entreprise a confirmé qu'après l'installation de la mise à jour, certains utilisateurs ne pouvaient plus utiliser de claviers et de souris USB sous WinRE (mode de récupération système). L'environnement de récupération Windows (WinRE) permet de résoudre les problèmes système critiques, de réparer les erreurs de démarrage et de restaurer les paramètres d'usine. Il constitue la dernière ligne de défense lorsque Windows cesse de démarrer. Après l'installation de la mise à jour KB5066835, des utilisateurs ont commencé à signaler que leurs claviers et souris USB ne fonctionnaient plus dans ce mode. Microsoft a reconnu que le problème affecte tous les périphériques USB, y compris les claviers et les souris, empêchant les utilisateurs de naviguer dans le menu de récupération. Bien que ces périphériques fonctionnent toujours correctement sous Windows, ils restent inutilisables sous WinRE. Cela signifie qu'en cas de panne système, les utilisateurs ne pourront même pas sélectionner l'option de réparation si leur ordinateur ne prend pas en charge l'ancienne norme PS/2.
Ce qui est particulièrement controversé, c'est que Microsoft n'a pas mentionné le bug dans les notes officielles de mise à jour de récupération (KB5067039 et KB5067019). De nombreux utilisateurs ont été surpris d'apprendre l'existence du problème après avoir constaté que WinRE ne répondait plus aux commandes. La description du bug, publiée seulement après une vague de signalements, est claire : la mise à jour du 14 octobre 2025 empêche l'environnement de récupération d'enregistrer les signaux des périphériques USB. Cela signifie que les utilisateurs risquent de bloquer complètement l'accès aux outils de réparation tels que la réinitialisation du système, la réparation au démarrage et la restauration de l'image système. Bien que Microsoft affirme travailler sur un correctif, aucun calendrier de mise en œuvre n'a été communiqué. Pour de nombreux utilisateurs, la seule solution temporaire pourrait être de recourir à d'anciens périphériques PS/2 prenant encore en charge les fonctionnalités de base du BIOS et de WinRE. Cependant, ces périphériques deviennent de plus en plus difficiles à obtenir et la plupart des cartes mères modernes ne disposent plus de ports PS/2 dédiés. Une alternative pourrait être une souris ou un clavier Bluetooth, mais ceux-ci nécessitent souvent une configuration initiale du système, ce qui les rend inutilisables en mode de récupération. De nombreux utilisateurs se retrouvent ainsi sans outil viable pour restaurer leur système en cas de panne.
