L'IA dÃ©vore WikipÃ©dia. Les gens ne cherchent plus la connaissance par eux-mÃªmes.

Les donnÃ©es publiÃ©es par la Fondation Wikimedia montrent que le nombre de pages vues sur WikipÃ©dia a chutÃ© de 8 % sur un an. C'est le premier signe clair que mÃªme cette plateforme non commerciale et communautaire commence Ã ressentir les effets des changements dans la faÃ§on dont les utilisateurs recherchent de l'information. Marshall Miller, de la Fondation Wikimedia, a expliquÃ© dans un rÃ©cent article de blog que ce dÃ©clin n'Ã©tait pas uniquement dÃ» Ã une baisse d'intÃ©rÃªt. En rÃ©alitÃ©, une partie du trafic initial Ã©tait gÃ©nÃ©rÃ©e par des robots se faisant passer pour de vrais utilisateurs. AprÃ¨s mise Ã jour des systÃ¨mes de dÃ©tection, il s'est avÃ©rÃ© qu'une part importante du trafic du printemps 2025 provenait d'outils automatisÃ©s programmÃ©s pour Ã©chapper Ã la dÃ©tection. Le nettoyage des donnÃ©es de ce faux trafic a rÃ©vÃ©lÃ© la vÃ©ritable ampleur du problÃ¨me : de moins en moins de personnes consultent WikipÃ©dia pour rechercher elles-mÃªmes des informations. L'un des principaux moteurs du changement est le dÃ©veloppement de l'intelligence artificielle gÃ©nÃ©rative. De plus en plus de moteurs de recherche proposent des rÃ©ponses sous forme de rÃ©sumÃ©s prÃ©-Ã©tablis, sans qu'il soit nÃ©cessaire de cliquer sur des liens. Les utilisateurs ne consultent plus les sources, car l'IA leur fournit les informations directement dans les rÃ©sultats de recherche. Miller constate que les jeunes gÃ©nÃ©rations considÃ¨rent de plus en plus les moteurs de recherche non pas comme un point de dÃ©part, mais comme un outil clÃ© en main pour obtenir des rÃ©ponses immÃ©diates. Ce phÃ©nomÃ¨ne est Ã©galement exacerbÃ© par les rÃ©seaux sociaux. Pour de nombreux adolescents, TikTok, Instagram et YouTube sont devenus leurs principaux canaux d'acquisition de connaissances. Au lieu de saisir une requÃªte dans Google, les utilisateurs regardent de courtes vidÃ©os expliquant des sujets de maniÃ¨re simplifiÃ©e. Cette tendance est particuliÃ¨rement prÃ©judiciable Ã WikipÃ©dia, qui s'appuie depuis des annÃ©es sur des sources fiables et des articles dÃ©taillÃ©s, ainsi qu'aux connaissances de ces adolescents.
La Fondation Wikimedia s'efforce de maintenir l'optimisme, affirmant que les connaissances dÃ©veloppÃ©es par les bÃ©nÃ©voles continuent de toucher le public, mÃªme s'il ne consulte pas directement le site. Des extraits de WikipÃ©dia apparaissent dans des centaines d'outils d'IA, de moteurs de recherche, d'applications Ã©ducatives et d'assistants vocaux. Miller reconnaÃ®t cependant que la portÃ©e ne fait pas tout. Ã€ mesure que les utilisateurs cessent de consulter WikipÃ©dia, le nombre de contributeurs, de donateurs et de bÃ©nÃ©voles qui dÃ©veloppent son contenu diminue. L'Ã©quipe de la Fondation travaille sur de nouvelles mÃ©thodes d'Ã©tiquetage des sources et d'attribution de contenu afin de permettre aux utilisateurs de reconnaÃ®tre plus facilement la provenance des informations dans les systÃ¨mes d'IA. Des travaux sont Ã©galement en cours pour amÃ©liorer la prÃ©sentation des connaissances sur WikipÃ©dia, afin de sÃ©duire un public habituÃ© Ã des contenus courts et dynamiques. Miller prÃ©vient que si la baisse des visites se poursuit, c'est tout le concept d'encyclopÃ©die collaborative et accessible au public qui pourrait en pÃ¢tir. Moins d'utilisateurs signifie moins de personnes pour Ã©diter et mettre Ã jour les articles, ainsi que moins de micro-dons pour financer les serveurs et les programmes de dÃ©veloppement. L'inquiÃ©tude grandit parmi les Ã©diteurs. WikipÃ©dia a toujours reposÃ© sur le bÃ©nÃ©volat, ce qui nÃ©cessite un afflux constant de nouveaux contributeurs. Si les jeunes gÃ©nÃ©rations ne considÃ¨rent plus WikipÃ©dia comme une source principale de connaissances, le tissu de cette communautÃ© pourrait s'effondrer.
La Fondation Wikimedia ne reste pas inactive. L'organisation a crÃ©Ã© deux groupes de travail chargÃ©s d'explorer de nouvelles faÃ§ons d'atteindre son public. Elle a mÃªme expÃ©rimentÃ© son propre systÃ¨me de rÃ©sumÃ© basÃ© sur l'IA, mais le projet a Ã©tÃ© interrompu suite aux protestations de la communautÃ© Ã©ditoriale, qui craignait une perte de contrÃ´le sur le contenu. Miller encourage les internautes Ã utiliser l'information avec discernement. Il les encourage Ã cliquer sur les sources, Ã lire les documents originaux et Ã soutenir les crÃ©ateurs de connaissances Ã l'origine des contenus exploitÃ©s par l'intelligence artificielle. Selon lui, c'est le seul moyen de prÃ©server la crÃ©dibilitÃ© du web ouvert avant qu'il ne soit totalement dominÃ© par les algorithmes et les systÃ¨mes gÃ©nÃ©ratifs commerciaux.
