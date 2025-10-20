L'iPhone Fold pliable a été reporté à 2027.

L'iPhone pliable d'Apple, tant attendu et dont les rumeurs courent depuis plusieurs années, pourrait arriver plus tard que prévu. Selon de nouvelles données sur la chaîne d'approvisionnement, sa sortie est probablement repoussée à 2027. Selon des sources internes, l'entreprise continue de peaufiner des éléments clés de sa conception – le mécanisme de charnière et l'écran OLED flexible – qui se sont révélés bien plus complexes que prévu. Cette approche prudente, tout en allongeant le calendrier, souligne l'importance qu'Apple accorde à la robustesse et à la précision plutôt qu'à une commercialisation précipitée. Le rapport d'analyste indique également que la production prévue d'écrans a été réduite de 12 millions à environ 9 millions d'unités.
Ce changement important indique que les préparatifs pour la production de masse progressent plus lentement que prévu. Si 2026 reste une date de lancement possible, des normes de tests internes strictes pourraient retarder la sortie, notamment si des problèmes de fiabilité et de rendement persistent. Alors que l'iPhone pliable devait initialement être lancé en même temps que la série iPhone 18, Apple préparerait désormais une présentation distincte pour mettre en avant son avancée technologique. Ce retard s'inscrit parfaitement dans la stratégie traditionnelle de l'entreprise, qui privilégie la qualité des produits à la rapidité de mise sur le marché. Par ailleurs, selon The Elec, les projets plus larges d'Apple incluent la sortie d'un MacBook pliable avec un écran de 18,9 pouces, qui pourrait arriver en 2028.
