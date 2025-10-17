L'UE étend le mandat USB-C aux chargeurs et aux appareils d'alimentation à partir de 2028, y compris les routeurs et les moniteurs

Se connecter  
Publié le: 17/10/2025 @ 20:37:56: Par Nic007 Dans "Droit"
DroitDepuis le 28 décembre 2024, l'utilisation de câbles de charge USB-C standardisés est obligatoire dans toute l'UE pour les smartphones, appareils photo numériques, casques audio, tablettes et autres appareils. Début 2026, cette exigence sera étendue davantage. La nouvelle réglementation s'applique aux blocs d'alimentation externes qui chargent ou alimentent des appareils tels que les ordinateurs portables, les smartphones, les routeurs Wi-Fi et les écrans d'ordinateur. À partir de 2028, ces produits devront répondre à des normes d'efficacité énergétique plus strictes et bénéficier d'une meilleure interopérabilité. Plus précisément, les chargeurs USB commercialisés sur le marché européen devront être équipés d'au moins un port USB Type-C et fonctionner avec des câbles détachables. Une autre victoire pour la normalisation.
